Podržali studente, ostali bez koncerata: ''S nama je definitivno zatišje u Srbiji''

Ekipa iz benda S.A.R.S javno je dala potporu studentima u Srbiji, a posljedica toga je, kažu, zatišje oko njihovih koncerata. U cijeloj prošloj godini u Srbiji su nastupili samo dva puta. Koliko to otežava rad benda, ali i kakav koncert pripremaju u Zagrebu na proljeće, zna naša Julija Bačić Barać.

S.A.R.S. krajem svibnja u Zagrebu slavi velikih 20 godina postojanja benda. Pripremaju pravi spektakl u Boćarskom domu.

''Potrudit ćemo se da to bude audiovizualni doživljaj. Posljednji put smo tako nešto napravili za 10 godina benda. Bit će i gostiju i nekih novih pjesama.''

U našem glavnom gradu ekipa iz S.A.R.S.-a osjeća se kao kod kuće.

''Drag mi je grad i u nekim momentima mi je ljepši od Beograda, nemoj netko to čuti u Srbiji pa da me razapnu. Podsjeća me malo na Novi Sad. Pašu mi ti gradovi koji su malo mirniji.''

Nije rijetkost da na njihovim koncertima padnu zaruke, ali i bračne ponude, na kakve je Žare već naviknuo.

''Ma bilo je svega. Neke dvije djevojke su razvile transparent, imam ga negdje doma. Bilo je svakakvih ponuda.''

A koji je njegov ljubavni status?

''Sretno oduzet, ha-ha.''

Jedna od najpopularnijih pjesama grupe S.A.R.S. je „Lutka“, koja je već godinama među najizvođenijima za prvi ples na svadbama.

''I prijatelji koji sviraju u bendovima za svadbe govorili su nam: „Joj, ta vaša ‘Lutka’ više nam se popela na vrh glave.“ U 95 posto slučajeva izvode samo „Lutku“. Mislim, lijep je osjećaj kad znaš da je netko odabrao tu pjesmu za taj ples.''

Žare i ostatak ekipe iz S.A.R.S.-a javno su podržali prosvjede studenata u Srbiji, a posljedica toga bila je:

''Prošle godine imali smo u Srbiji dva nastupa. Jedan je bio odgođeni nastup od godinu ranije, a drugi je bio upravo na prosvjedima, gdje su nas pozvali studenti da pjevamo. Tamo smo pjevali čisto da ljudi i studenti znaju koga podržavamo.''

Samo dva nastupa u Srbiji tijekom cijele godine značajno otežavaju rad benda.

''Kad nemaš priliku nastupati i kad te nešto ograničava u tome da napraviš koncert kad hoćeš i gdje hoćeš, to te malo opterećuje.''

''Kod nas je definitivno zatišje u Srbiji i to nam predstavlja problem za proslavu 20 godina postojanja benda. Teško je naći prostor i organizirati koncert negdje ako znaš da je u svakom prostoru, u svakoj pori društva upletena politika i ekipa koja je na vlasti. Teško je naći adekvatan prostor da proslavimo u Beogradu, u našem gradu, tih 20 godina postojanja.''

Neizvjesno je za Beograd, ali u Zagrebu će sigurno slaviti svoj veliki jubilej. Publici su obećali uskoro nove pjesme – i u tome ih nikakva politika ne može zaustaviti.

