Kakav duo! Baka supruge chefa Vukadina osvojila internet: "Hoćemo još, genijalna je!"

Chef Stjepan Vukadin kuhao je s bakom svoje supruge Katarine, a duo je oduševio sve pratitelje na njegovom instagramu!

Chef Stjepan Vukadin nasmijao je pratitelje novom objavom iz kuhinje, a ovoga puta imao je doista posebnu gošću. Umjesto profesionalnih suradnika, društvo mu je pravila baka njegove supruge, koja je odmah preuzela glavnu riječ – i kuhaču.

Njihova zajednička priprema jela pretvorila se u pravi mali show prepun dosjetki, spontanih komentara i zaraznog smijeha. Chef nije skrivao koliko mu znače upravo takvi trenuci, ali ni koliko inspiracije crpi iz starih, domaćih recepata koji se brižno čuvaju u obitelji.

"Danas vam spremamo kako naša baba kaže ''Kokoš na zeca''. Ti starinski recepti su mi inspiracija za većinu mojih jela, a Katina baba, naša baba je jedna od onih koji čuvaju i prenose upravo takve recepte. Nemojmo zaboravit da bez tradicije nemamo ništa. Ostani do kraja videa, nasmij se i uči od najbolje. Baba Svetka", napisao je chef ispod videa.

Stjepan Vukadin i baka njegove supruge Foto: Instagram

Video je brzo prikupio brojne reakcije, a pratitelji su oduševljeni simpatičnom atmosferom i duhovitim trenucima iz njihove kuhinje.

Stjepan Vukadin i baka njegove supruge Foto: Instagram

''Stipe, baka je hit'', ''Koja energija'', ''Sjajna je'', ''Ma ti si amater pokraj babe. Divna je, kao da gledam svoju'', ''Baka je genijalna'', ''Gospođa me oduševila'', ''Svaka čast'', ''Prekrasna baka'', ''Hoćemo još babe'', ''Zaslužila je baba dnevnicu, zakon je'', ''A top ste. Baka je kraljica'', ''Legenda'', dio je komentara s Instagrama.

Stjepan Vukadin i baka njegove supruge Foto: Instagram

Chef Vukadin nedavno je pokazao izdanja svojih nasljednika za maškare. Više o tome pisali smo OVDJE.

