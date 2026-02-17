Novi problemi sa zakonom zvijezde hit-filma, uhićen je nakon incidenta

Policija je privela Shiju LaBeoufa nakon eskalacije situacije tijekom večernjeg izlaska.

Holivudski glumac Shia LaBeouf, poznat po svojim ulogama u filmovima ''Transformers'', uhićen je u utorak ujutro u New Orleansu nakon fizičkog obračuna koji se dogodio tijekom večernjeg izlaska. Incident se zbio nešto iza ponoći ispred bara u poznatoj Francuskoj četvrti, a prema navodima policije, u sukobu je sudjelovalo više osoba, piše Daily Mail.

Kako novode strani mediji, zaposlenik lokala pokušao je udaljiti 39-godišnjeg glumca, no situacija je eskalirala. LaBeouf je navodno udario jednu osobu, potom se udaljio, ali se ubrzo vratio i postao još agresivniji. Uslijedili su novi udarci, a navodno je napadnuta i druga osoba.

Zbog ozbiljnosti sukoba na mjesto događaja pozvana je i hitna pomoć, a glumac je potom prevezen u bolnicu. Težina njegovih ozljeda zasad nije poznata.

Kako pišu strani mediji, glumac se suočava s dvije optužbe za lakše nanošenje tjelesnih ozljeda.

Ovo nije prvi put da se LaBeouf našao u problemima sa zakonom. Tijekom godina više je puta bio uhićen zbog narušavanja javnog reda i javne alkoholiziranosti. Nakon jednog od ranijih incidenata dijagnosticiran mu je PTSP, a prošao je i rehabilitacijske programe.

Glumac je u braku s britanskom glumicom Mijom Goth, s kojom ima kćer Isabel.

