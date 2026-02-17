Prošlo je sedam godina: Kći Šabana Šaulića s tugom se prisjetila oca na obljetnicu njegove smrti

Ilda Šaulić fotografijom i simboličnom porukom obilježila je sedmu obljetnicu smrti svog oca.

Na današnji dan prije sedam godina tragično je preminuo kralj narodne glazbe Šaban Šaulić, a bol zbog njegova odlaska ni danas ne jenjava. Njegova kći Ilda oglasila se na društvenim mrežama.

Naime, na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj stoji pred velikim portretom svog oca, obasjanim svjetlima reflektora. Uz objavu je dodala broj sedam i emotikon slomljeno srca.

Njezina kratka, ali snažna poruka potaknula je lavinu reakcija među pratiteljima.

''Legende ne umiru'', Neka počiva u miru i neka ga anđeli čuvaju'', ''Legenda'', ''Glas koji vrijeme ne briše'', ''Kralj'', ''Volimo te'', samo je dio komentara s društvenih mreža.

Ilda Šaulić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Posdjetimo, Šaban Šaulić izgubio je život u prometnoj nesreći, a njegova smrt potresla je cijelu regiju.

Šaban Šaulić (FOTO: Facebook)

