Svjetska glazbena senzacija stiže u pulsku Arenu, imamo i datum!

Jedan je od svega 19 ljudi u povijesti koji su osvojili sve četiri najvažnije američke nagrade za umjetnička postignuća i time postao član EGOT kluba, stoga dolazak Johna Legenda u pulsku Arenu predstavlja jedan od najznačajnijih glazbenih događaja u Hrvatskoj ove godine.

Jedan od najcjenjenijih i najnagrađivanijih glazbenika današnjice, John Legend, po prvi put dolazi u Hrvatsku! U jedinstvenom ambijentu Arene Pula, 4. srpnja 2026. godine, održat će ekskluzivan koncert "An evening with John Legend" pod zvjezdanim nebom, čime će se Hrvatska upisati na kartu njegovih odabranih svjetskih koncertnih destinacija, a ulaznice su u prodaji na upad.hr.

Riječ je o posebnom koncertnom formatu "A Night of Songs & Stories", nezaboravnom iskustvu u kojem se grandiozni minimalizam klavira i izvanrednog vokala spajaju s vrhunskom svjetskom produkcijom i raskošnim LED ekranom, stvarajući doživljaj Vegas showa na kojem će publika osjetiti intimnost i spektakl istovremeno.

Tijekom večeri, Legend ne izvodi samo svoje najveće hitove, već publici otkriva i osobne priče, inspiracije i emocije koje stoje iza pjesama koje su obilježile suvremenu glazbenu povijest.

"Samo vi i ja, klavir i priče iza pjesama. To je jedna od mojih najdražih stvari koje radim, u tim večerima ima nešto zaista posebno. Dođite i provedite večer sa mnom", poručio je John Legend publici putem svog Instagram profila.

Među brojnim pjesmama koje će izvesti u Puli zasigurno će se naći i bezvremenski hit "All of Me", koji broji više od 2,6 milijardi pregleda na YouTubeu i smatra se jednom od najpoznatijih ljubavnih balada 21. stoljeća.

John Legend je profesionalnu karijeru započeo objavom debitantskog albuma "Get Lifted" 2004. godine, nakon čega niže kontinuirane međunarodne uspjehe. Tijekom karijere objavio je 10 studijskih albuma, a u 2024. godini proslavio je 20. obljetnicu "Get Lifted" deluxe digitalnim izdanjem i svjetskom turnejom, vraćajući na pozornicu repertoar koji je obilježio cijelu jednu generaciju.

Višestruko je nagrađivan, s ukupno 13 nagrada Grammy, kao i nagradama Oscar, Zlatni globus, Tony i četiri Emmyja.

