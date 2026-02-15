Mostarski slavuj kojeg žene obožavaju donio ljubavnu čaroliju varaždinskoj publici!

Adi Šoše za Valentinovo je varaždinskoj publici priredio večer ispunjenu emocijama i hitovima.

Valentinovo u Arena Varaždin ove je godine dobilo posebno značenje. Sinoć je, pred ispunjenom dvoranom, Adi Šoše održao svoj prvi veliki koncert u Varaždinu i priredio večer koja će se još dugo prepričavati kao jedna od najljepših glazbenih proslava ljubavi u gradu.

Publika je od prvih taktova pokazala koliko je željno iščekivala ovaj susret. Emocija, po kojoj je Šoše već prepoznatljiv diljem regije, u Areni Varaždin dobila je svoju punu dimenziju – tisuće glasova stopile su se u jedan dok su se nizali stihovi njegovih najvećih hitova.

Adi Šoše u Varaždinu - 6 Foto: Dario Horvat

Adi Šoše u Varaždinu - 1 Foto: Dario Horvat

Adi Šoše u Varaždinu - 2 Foto: Dario Horvat

Adi Šoše u Varaždinu - 3 Foto: Dario Horvat

Posebno dirljiv trenutak večeri bio je tijekom izvedbe pjesme ''Najljepši cvijet'', suvremenog ljubavnog klasika koji je dvoranu pretvorio u zbor zaljubljenih, uz svjetla mobitela koja su stvorila gotovo filmsku atmosferu.

Adi Šoše u Varaždinu - 5 Foto: Dario Horvat

Adi Šoše u Varaždinu - 7 Foto: Dario Horvat

Adi Šoše u Varaždinu - 8 Foto: Dario Horvat

Adi Šoše u Varaždinu - 11 Foto: Dario Horvat

Koncertni repertoar obuhvatio je presjek dosadašnje karijere, a kombinacija iskrenosti, vokalne sigurnosti i emotivne interpretacije bila je nit vodilja cijele večeri.

Adi Šoše u Varaždinu - 18 Foto: Dario Horvat

Adi Šoše u Varaždinu - 12 Foto: Dario Horvat

Adi Šoše u Varaždinu - 21 Foto: Dario Horvat

Između pjesama, Šoše se obraćao Varaždincima iskreno i zahvalno, ističući koliko mu znači što upravo na Valentinovo dijeli svoju glazbu s publikom koja je svaku emociju vraćala dvostruko.

Nakon impresivnog niza rasprodanih koncerata i šest uzastopnih večeri u Lisinskom, sinoćnji nastup potvrdio je da Šoše s pravom nosi titulu jednog od najtraženijih mladih izvođača regionalne pop scene.

