Stela Rade oglasila se uoči finala Dore, ne krije koliko je uzbuđena!

Stela Rade javila se na društvenim mrežama uoči velike završnice hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, ne skrivajući uzbuđenje pred večer odluke.

Pobjednica našeg showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Stela Rade oglasila se na Instagramu uoči večerašnjeg finala Dore i svojim pratiteljima poslala energičnu poruku.

Pjevačica, koja se u finalu predstavlja s pjesmom ''Nema te'', priznala je koliko se veseli nastupu na velikoj pozornici.

Stela Rade Foto: Darko Tomas / CROPIX

''Vidimo se u finalu i jedva čekam, uživat ću na toj sceni kao prasica, a unaprijed hvala svima koji ćete glasati'', poručila je iskreno i bez zadrške.

Njezin spontani istup brzo je privukao pažnju fanova, koji joj u komentarima šalju poruke podrške uoči večerašnje odluke.

''Divna'', ''Bravo, sretno'', ''Pokidaj u finalu'', ''Čestitam zvijezdo'', ''Puno sreće ti želim'', ''Ti jednostavno moraš ići na Euroviziju'', dio je komentara s Instagrama.

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Stelin nastup u polufinalnoj večeri izazvao je val oduševljenja na društvenim mrežama, a više o tome pisali smo OVDJE.

Stela Rade Foto: Neva Zganec/PIXSELL

