Hoćete li pratiti veliku završnicu Dore? Recite nam u anketi

Šesnaest izvođača večeras se bori za pobjedu i odlazak na Eurosong u Beč. Publika i žiri odlučit će tko će ponijeti titulu, a favorita ne nedostaje. Hoćete li biti uz male ekrane i pratiti rasplet?

Večeras nas očekuje večer puna emocija, napetosti i velikih očekivanja – stigla je velika završnica Dore 2026.!

Šesnaest najboljih izvođača stat će na pozornicu s istim snom: osvojiti titulu i izboriti kartu za Eurosong, koji se ove godine održava u Beču.

Ritam Noir Foto: Darko Tomas / CROPIX

Publiku očekuje raznolika večer – od balada do bržih pjesama, a o pobjedniku će odlučiti glasovi publike i žirija. U anketi nam recite hoćete li vi pratiti veliku završnicu natjecanja.

Poznati su svi finalisti Dore, tko je vaš favorit za pobjedu? Recite nam u anketi OVDJE.

Marko Kutlić i Lara Demarin Foto: Darko Tomas / CROPIX

ToMa, Dora 2026. Foto: Neva Zganec/Pixsell

Stela Rade Foto: Darko Tomas / CROPIX

Koje je pravo značenje kristalne statue Dore? Prva verzija izgledala je drugačije nego današnja. Više o tome pisali smo OVDJE.

Statua Dore Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Kako je Dora postala eurovizijska legenda? Sve je krenulo s Kvarnera, a priču pročitajte OVDJE.

