Naš političar nakon udaje kćeri objavio još jednu lijepu vijest: ''Spremni smo za...''

Poznati političar Marin Miletić ovih dana ima poseban razlog za slavlje, pohvalio se uspjehom svoje mlađe kćeri Lucije.

Političar Marin Miletić pohvalio se na Instagramu velikim uspjehom svoje mlađe kćeri Lucije (19), koja je uspješno položila vozački ispit.

Uz njihovu zajedničku fotografiju, na kojoj poziraju nasmijani pored automobila, Miletić je kratko poručio: ''Spremni smo za cestu.''

Marin Miletić i kći Lucija Foto: Instagram

Objavom je jasno dao do znanja koliko je ponosan na novi korak u životu svoje mezimice.

Osim Lucije, Miletić ima i stariju kćer Martu, koja se udala krajem 2025. godine. Obitelj mu je, čini se, najveća podrška i ponos, a ovakve vijesti rado dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Marin Miletić s obitelji - 3 Foto: Facebook

Marin je kćeri dobio sa suprugom Danijelom, koja je preminula 2021. nakon duge bolesti. Zajedno su bili još od srednje škole. Njegove kćeri, prema objavama, u dobrim su odnosima s njegovom sadašnjom djevojkom, glumicom Kristinom Krepelom s kojom je u vezi od 2022. godine.

Marin Miletić, Kristina Krepela Foto: Instagram

Kristina je Marinu vratila vjeru u ljubav nakon teške životne tragedije, a više o tome pročitajte OVDJE.

Inače, prije nekoliko dana Miletić je bio na koncertu Thompsona u Rijeci. S njim je objavio i fotografiju koju možete vidjeti OVDJE.

