pohvalio se

Naš političar nakon udaje kćeri objavio još jednu lijepu vijest: ''Spremni smo za...''

Piše J. C., Danas @ 21:36 Celebrity komentari
Marin Miletić Marin Miletić Foto: Instagram

Poznati političar Marin Miletić ovih dana ima poseban razlog za slavlje, pohvalio se uspjehom svoje mlađe kćeri Lucije.

Marin Miletić ponosan na kćer Luciju, pohvalio se njenim uspjehom
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba'' 10
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću 9
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Severina se osvrnula na koncert u Samoboru 3
"ovo je domoljublje, a ne…"
Sevkina objava uzburkala internet: "Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana"
Marko Perković Thompson i drugu večer zaredom ispunio je Dvoranu mladosti u Rijeci 3
baš lijepo
Fanovi Thompsona s nastupa u Rijeci nosit će posebnu uspomenu, ovo je sve oduševilo!
Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa 3
sporna uporaba
Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa: Čak 316 puta spomenuo je ovu riječ
Jeftine državne stanove moći će kupovati i oni plaćom većom od 3500 eura
priuštivo stanovanje
Jeftini stanovi u Zagrebu prodavat će se za 2100 eura/m2, u Splitu i za manje: Evo tko će ih moći kupiti i s kolikom plaćom
Strava kod Novske: Pretrčavali A3 pa poginuli pod kotačima automobila
Teška prometna nesreća
Strava kod Novske: Pretrčavali A3 pa poginuli pod kotačima automobila
Ustavni sud odbio Mišićevu inicijativu zbog vladine organizacije dočeka rukometaša
PISAO IM SDP-OVAC
Stigao odgovor Ustavnog suda oko Thompsona i dočeka rukometaša
show
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Alarmantni podaci nove studije
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Pečete lazanje ovako? Stručnjaci upozoravaju na neočekivanu kemijsku reakciju u pećnici
Česta kuhinjska navika
Pečete lazanje ovako? Stručnjaci upozoravaju na neočekivanu kemijsku reakciju u pećnici
Vježbe za mršavljenje nogu i trbuha: 9 poteza koji oblikuju tijelo i ubrzavaju metabolizam
Po preporuci fizioterapeuta
Vježbe za mršavljenje nogu i trbuha: 9 poteza koji oblikuju tijelo i ubrzavaju metabolizam
Ovo je autor najpoznatije fotografije na svijetu, a otkrio je kako mu je žao što ju nije bolje naplatio
Wow!
Ovo je autor najpoznatije fotografije na svijetu, a otkrio je kako mu je žao što ju nije bolje naplatio
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
Najgori poklon za Valentinovo: Doživjela podlu sačekušu i dobila što je zaslužila
Jao...
Najgori poklon za Valentinovo: Doživjela podlu sačekušu i dobila što je zaslužila
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Novi poduhvat
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Godinama je ovaj zagonetni kamen zbunjivao znanstvenike, a onda je AI otkrio o čemu se zapravo radi
Možete je i sami isprobati
Godinama je ovaj zagonetni kamen zbunjivao znanstvenike, a onda je AI otkrio o čemu se zapravo radi
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Milan posvetio Modriću objavu na društvenim mrežama, napisao je samo dvije riječi
Slažemo se
Milan posvetio Modriću objavu na društvenim mrežama, napisao je samo dvije riječi
Allegri se naklonio Modriću: "Svi moramo učiti od njega, došao je i..."
a tek mu je 40 i pol
Allegri se naklonio Modriću: "Svi moramo učiti od njega, došao je i..."
Luka Modrić zabio za pobjedu Milana u Serie A!
MAJSTOREEE!
VIDEO Luka Modrić zabio za pobjedu Milana u Serie A! Prošetao im se kroz obranu, poput Messija
Ucjene, izdaje i ponuda koja mijenja sve: Ne propustite što donose nove epizode serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Ucjene, izdaje i ponuda koja mijenja sve: Ne propustite što donose nove epizode serije "U dobru i zlu"
Kumovi: Koji sve dodatni problemi čekaju Macane doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Koji sve dodatni problemi čekaju Macane doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
Ucjene, osveta i socijalna služba pred vratima: Saznajte što donose nove epizode serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Ucjene, osveta i socijalna služba pred vratima: Saznajte što donose nove epizode serije "Tajne prošlosti"
Kada znamo da je meso pečeno?
Mali trik
Pomagalo koje radi čuda: Savršeno ispecite meso baš svaki put
Lažne kremšnite: Božanstveno kremast kolač za koji vam ne treba puno truda, a niti sastojaka
Tako jednostavno...
Lažne kremšnite: Božanstveno kremast kolač za koji vam ne treba puno truda, a ni sastojaka
Miran, sladak i blizu: Srednjoeuropski gradić koji čuva zaboravljene hrvatske običaje
Željezno
Miran, predivan, na dva i pol sata vožnje od Lijepe Naše: Srednjoeuropski gradić koji čuva zaboravljene hrvatske običaje
Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Rast obrambenog budžeta
Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Ova društvena mreža vas špijunira čak i ako ne koristite aplikaciju. Evo kako to zaustaviti
Udar na privatnost
Ova društvena mreža vas špijunira čak i ako ne koristite aplikaciju. Evo kako to zaustaviti
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Stela Rade na Dori 2026. u najlonkama u stilu tajica
I mini haljina sa šlepom
Stela Rade: Najlonke bez stopala za moćan nastup na Dori, a i manikura je spektakl za sebe
Izdanje Sanje Musić Milanović za posjet Gruziji
POSLOVNA ELEGANCIJA
Izdanje Sanje Musić Milanović pun je pogodak, jedan detalj čini ga modno odvažnim
Izrastanje boba: Koraci za lakši put do duge kose
NEKI I POŽALE
Za sve kojima je dosadio bob: Evo kako učiniti da kosa u fazi puštanja izgleda dobro
