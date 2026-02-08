Miletić objavio fotografiju s Thompsonom: ''Ne dopusti da ikada budemo mlaki, bljutavi...''

Nakon koncerata Marka Perkovića Thompsona u Rijeci, pažnju javnosti privukla je fotografija na kojoj je glazbenik pozirao s političarem Marinom Miletićem.

Političar Marin Miletić podijelio je na društvenim mrežama fotografiju na kojoj pozira s glazbenikom Markom Perkovićem Thompsonom.

Fotografija je nastala u Rijeci, gdje je Thompson ovaj vikend održao dva koncerta.

Uz objavu Miletić je priložio i snažnu vjersku poruku.

''Isuse, ti si rekao: ‘Vi ste sol zemlje, ali ako sol obljutavi, nije više ni za što nego da se izbaci van da ju drugi gaze nogama.’ Ne dopusti da ikada budemo mlaki, bljutavi, vodi nas tamo gdje Ti hoćeš. Do onog časa kada nas pozoveš da dođemo k Tebi'', napisao je Miletić u opisu fotografije.

Objava je ubrzo privukla pažnju javnosti i izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

''Bravo'', ''Vitezovi'', ''Samo jako'', ''Divna slika'', pohvalili su ih fanovi.

A fanovi Thompsona s nastupa u Rijeci nosit će posebnu uspomenu, ovo je sve oduševilo. Više pročitajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Mačka Lille u kožnim tajicama raspametila publiku, i otkopčani dekolte otkrio je previše

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Tko je mladi glumac koji je postao novi Rambo? Proslavio se u romantičnoj komediji

