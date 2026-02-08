Zvijezda Kumova u odvažnoj minici pokazala besprijekornu figuru: ''Kidaš!''

Glumica Mirna Mihelčić, zvijezda popularne serije Kumovi, ponovno je privukla pažnju javnosti svojim modnim izdanjem koje nije prošlo nezapaženo.

Glumica Mirna Mihelčić, koju gledatelji obožavaju u hit seriji ''Kumovi'', još je jednom dokazala da ima besprijekoran modni stil.

Na jednom svečanom događanju Mirna je pozirala na crvenom tepihu u kratkoj crnoj minici, a fotografije su u rekordnom roku privukle pažnju javnosti.

Elegantna, ali istovremeno odvažna kombinacija istaknula je njezinu figuru, dok su visoke crne čizme i decentan make-up cijelom izdanju dali dozu sofisticiranog glamura. S osmijehom koji ne prolazi nezapaženo, Mirna je pozirala na stepenicama, izgledajući samouvjereno i zavodljivo.

Mirna Mihelčić - 4 Foto: Vedran Peteh/Cropix

''Ajme lipote'', ''Kidaš'', ''Mama!'', ''Prelijepa si'', pisali su joj pratitelji.

Nedavno je s kolegicom iz ''Kumova'' Darijom Lorenci Flatz pokazala kako nastaju suze pred kamerama, video pogledajte OVDJE.

Daria Lorenci Flatz, Mirna Mihelčić Foto: Instagram

Kako izgleda njena sestra Iva, pogledajte OVDJE.

