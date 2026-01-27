Zanimljiv trik iza kulisa! Glumice iz hit-serije Nove TV pokazale kako nastaju suze pred kamerama

Mirna Mihelčić i Daria Lorenci Flatz na društvenim su mrežama podijelile video koji otkriva kako glumci plaču pred kamerama.

Glumice iz serije "Kumovi", Mirna Mihelčić i Daria Lorenci Flatz, otkrile su kako izgledaju emotivne scene pred kamerama – i to na vrlo iskren i duhovit način.

Na Instagramu su podijelile video u kojem objašnjavaju kako glumci postižu suze tijekom snimanja, a njihovo priznanje izazvalo je niz reakcija i osmijeha među pratiteljima.

''Najčešće nas pitaju kako zaplačemo u scenama i od glumca do glumca je kako plaču. Neki imaju privatno problema, pa plaču sami od sebe, a neki nemaju probleme u životu, pa imaju mentol'', našalila se Mirna, koja si je na oči stavila mentol, a Darija je počela plakati sama od sebe.

''Nije stvar problema u životu, nego eto ova generacija misli da mora na teži način, a ovi mlađi znaju da mogu i na lakši. Treba učiti od mladosti'', dodala je Daria.

A komentari ispod videa nizali su se jedan ispod drugoga.

''Divne ste'', ''Kraljice'', ''Super, sada si plačemo'', ''Jedva čekam povratak Kumova'', dio je komentara s Instagrama.

Glumci iz "Kumova" vratili su se na set poslije pauze i zasluženog odmora. Više o tome pogledajte u prilogu našeg IN magazina OVDJE.

