Zvijezda Kumova pokazala sestru: Ljepota i osmijeh očito su obiteljska crta!

Jedna od najomiljenijih glumica iz serije "Kumovi" iznenadila je pratitelje rijetkom privatnom objavom.

Glumica Mirna Mihelčić, koju gledatelji obožavaju u hit-seriji ''Kumovi'', rijetko dijeli detalje iz privatnog života, no ovoga je puta napravila iznimku.

Na Instagramu je objavila emotivnu fotografiju sa svojom sestrom Ivom i raznježila brojne pratitelje.

Mirna Mihelčić sa sestrom Ivom Foto: Instagram

Uz crno-bijelu fotografiju, na kojoj poziraju zagrljene i nasmijane, Mirna je kratko napisala: ''Sretan rođendan, sister'' te dodala crveno srce.

Jedno je sigurno – ljepota i osmijeh očito su obiteljska crta.

Mirna Mihelčić i Momčilo Otašević Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Podsjetimo, Mirna je postala majka u ožujku 2025. godine, a zbog toga je nakratko zaustavila pojavljivanje u ''Kumovima''.

Mirna Mihelčić - 3 Foto: Screenshot

U trudnoći je imala i teških trenutaka, a o čemu se radi, pročitajte u intervjuu OVDJE.

