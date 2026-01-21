Zvijezda Kumova pokazala sestru: Ljepota i osmijeh očito su obiteljska crta!

Jedna od najomiljenijih glumica iz serije "Kumovi" iznenadila je pratitelje rijetkom privatnom objavom.
Glumica Mirna Mihelčić, koju gledatelji obožavaju u hit-seriji ''Kumovi'', rijetko dijeli detalje iz privatnog života, no ovoga je puta napravila iznimku.3 vijesti o kojima se priča tužna vijest Preminula je srbijanska pjevačica koju pamtimo po velikom hitu iz 70-ih ma koliko godina ima!? Kako zgodna žena! Zvijezda Kumova pokazala svoju mamu, koja živi u dalekom Brazilu "žao mi je jadne supruge..." Bivša Beckhamova ljubavnica reagirala na obiteljski skandal: "Tako sam sretna što..."
Na Instagramu je objavila emotivnu fotografiju sa svojom sestrom Ivom i raznježila brojne pratitelje.
Mirna Mihelčić sa sestrom Ivom Foto: Instagram
Uz crno-bijelu fotografiju, na kojoj poziraju zagrljene i nasmijane, Mirna je kratko napisala: ''Sretan rođendan, sister'' te dodala crveno srce.
Jedno je sigurno – ljepota i osmijeh očito su obiteljska crta.
Mirna Mihelčić i Momčilo Otašević Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Podsjetimo, Mirna je postala majka u ožujku 2025. godine, a zbog toga je nakratko zaustavila pojavljivanje u ''Kumovima''.
Mirna Mihelčić - 3 Foto: Screenshot
U trudnoći je imala i teških trenutaka, a o čemu se radi, pročitajte u intervjuu OVDJE.
Galerija 6 6 6 6 6
1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity "Odakle joj energije?" Pogledajte žestoki trening trudne Dilette Leotte
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Čipkasta prozirna suknja zvijezde Kumova istaknula je njene brutalno utrenirane noge