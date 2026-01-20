"Odakle joj energije?" Pogledajte žestoki trening trudne Dilette Leotte

Diletta Leotta i tijekom trudnoće održava zavidnu formu i redovito trenira, što je oduševilo njezine pratitelje.

Talijanska novinarka i TV lice Diletta Leotta ni u trudnoći ne odustaje od aktivnog načina života, što redovito dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

U novoj objavi pokazala je kako i dalje redovito vježba u teretani, zračeći energijom i samopouzdanjem.

"Imam jako puno energije i kao trudnica", napisala je.

Za razliku od mnogih budućih mama koje biraju laganiji tempo, Diletta bez problema odrađuje zahtjevnije vježbe, što je izazvalo niz pozitivnih komentara.

"Odakle joj toliko energije?" "Prekrasna", "Čestitam, predivna i odlična", "Wow, jako lijepa", i nezaobilazno talijansko "Mamma mia!"

S partnerom, nogometašem Lorisom Kariusom, u prosincu je podijelila vijest o trudnoći, otkrivši da njihova kći Aria uskoro dobiva brata ili sestru.

"Ovog Božića nismo mogli poželjeti ljepši dar. Aria postaje starija sestra, a naša su srca spremna voljeti dvostruko više."

