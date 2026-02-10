Veliki životni korak naše influencerice i njezinog partnera iz Srbije: ''Najstrašnija i najuzbudljivija odluka''

Ema Luketin i Dušan Petrović donijeli su veliku životnu odluku i započeli novu avanturu.

Naša influencerica Ema Luketin i njezin partner, srpski fotograf Dušan Petrović, napravili su veliki životni korak koji nisu skrivali od svojih pratitelja.

Naime, par se preselio u Dubai, a vijest su otkrili putem društvenih mreža, gdje su objavili prve prizore iz novog doma.

''Još jedno mjesto koje možemo zvati domom Najstrašnija i najuzbudljivija odluka koju smo ikad donijeli. Prvi tjedan je iza nas, a tek ih je puno pred nama'', napisao je par na Instagramu.

Objave su odmah privukle pažnju, a mnogi su im u komentarima čestitali na hrabroj odluci i poželjeli sreću u novom poglavlju života.

Ema Luketin Foto: Instagram

''Uzbuđena sam zbog vas i želiim vam divne trenutke'', ''Bravo ljudi'', ''Sretno ljudi'', ''Ma idemo, tako treba'', ''Svu sreću vam želim'', ''To je to - napokon i bravo'', ''Niste mogli odabrati bolje mjesto. Sretno'', ''Svaki izlazak iz sigurne zone je siguran put ka napredovanju'', dio je komentara s Instagrama.

Ema Luketin Foto: Instagram

