Rijetki izlazak bivšeg vatrenog pokazao koliko se promijenio od dana najveće slave

Igor Bišćan snimljen je u Satiričkom kazalištu Kerempuh u Zagrebu na svečanoj 300. izvedbi predstave ''Ćiro'', koju izvodi Tarik Filipović

Svečana 300. izvedba hit-predstave ''Ćiro'' okupila je u Zagrebu brojna poznata lica iz sportskog, kulturnog i javnog života, a jedno lice posebno se istaknulo među uzvanicima.

Naime, riječ je o bivšem hrvatskom nogometnom reprezentativacu i treneru Igoru Bišćanu, kojeg nemamo priliku često vidjeti na javnim događanjima.

Na fotografijama se vidi Bišćan u opuštenom, ali elegantnom izdanju – u svijetloj košulji dok sjedi među ostalim uzvanicima u gledalištu.

Inače, Igor je od 2007. godine u braku sa samozatajnom Marijom, a zajedno imaju četiri kćeri.

Par se upoznao u studentskim danima, a Marija je zbog Igora često mijenjala adrese i pratila ga na destinacijama klubova za koje je on igrao tijekom karijere. Pred oltar su stali nakon tri godine veze, a vjenčani kumovi bili su im Tomo Šokota i njezina prijateljica iz djetinjstva. Danas slove kao jedan od najstabilnijih parova na domaćoj sceni i uz njihov se brak ne spominju nikakvih skandali.

