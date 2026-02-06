Mnogi je danas ne bi prepoznali, no ova elegantna dama nekoć je bila jedno od najpoznatijih lica televizije

Da ste je sreli na ulici, vjerojatno ne biste ni pomislili da gledate u TV legendu koju su milijuni obožavali godinama.

Ikona televizije koja već desetljećima ima vjernu vojsku obožavatelja ponovno je privukla pažnju javnosti.

Judith Light ovoga se tjedna pojavila na glamuroznom humanitarnom događaju u Los Angelesu i još jednom dokazala da stil, karizma i zvjezdani status nemaju rok trajanja.

Slavna glumica viđena je na otvorenju kuhinje i zaklade The Chuck Lorre Family Foundation, u organizaciji Project Angel Fooda, gdje je 76-godišnja Light oduševila elegantnim crnim odijelom i kuglastim šeširom koji je mnoge podsjetio na legendarni stil Diane Keaton.

Judith Light rođena je u Trentonu u saveznoj državi New Jersey, a karijeru je započela na kazališnim daskama Broadwaya. Njezin kazališni debi dogodio se 1975. u Ibsenovoj ''Lutkinoj kući'', no pravu slavu stekla je dvije godine kasnije – na televiziji.

Publika ju je zavoljela kao Karen Wolek, fatalnu zlatokopačicu u sapunici ''One Life to Live'', u kojoj je glumila od 1977. do 1983. Upravo ta uloga, u kojoj je tumačila trofejnu suprugu koja se upušta u elitnu prostituciju, donijela joj je nacionalnu prepoznatljivost i čak dva Daytime Emmyja.

Zanimljivo je da je Light u početku odbijala sapunice.

''Zaklela sam se da nikada neću glumiti u sapunici. Mislila sam da sam iznad toga'', priznala je u jednom intervjuu.

No brzo je promijenila mišljenje kada je shvatila koliko su uloge zahtjevne i glumački izazovne.

Nakon odlaska iz ''One Life to Live'', Judith Light dobila je ulogu koja ju je zauvijek upisala u povijest televizije – bila je glavna ženska zvijezda uz Tonyja Danzu u hit sitcomu ''Tko je gazda?''. Serija se emitirala od 1984. do 1992., a njihova kemija na ekranu bila je toliko uvjerljiva da su gledatelji godinama priželjkivali njihovu romansu i u stvarnom životu.

Ipak, ljubav je pronašla izvan seta – udala se za glumca Roberta Desiderija, s kojim je surađivala još u danima sapunica, a par je i danas zajedno.

Karijera Judith Light nastavila se uspješno razvijati i u novijim desetljećima. Glumila je u serijama ''Law & Order: Special Victims Unit'', ''Ugly Betty'', a pojavila se i u hvaljenoj seriji Ryana Murphyja ''The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story''.

U toj je seriji utjelovila Marilyn Miglin, poduzetnicu s Home Shopping Networka i suprugu muškarca kojeg je ubio Versaceov ubojica Andrew Cunanan.

Kruna karijere stigla je 2024. godine, kada je Judith Light napokon osvojila svoj prvi Primetime Emmy, i to za gostujuću ulogu u seriji ''Poker Face'' Riana Johnsona, u kojoj glavnu ulogu ima Natasha Lyonne.

Još njenih fotografija pogledajte u našoj galeriji.

