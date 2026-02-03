Bračni par Pevec viđen u javnosti nakon dugo vremena, gdje su to bili?

Među brojnim navijačima koji su u Zadru dočekali hrvatske rukometaše, mnogi su primijetili i dugo neviđeni bračni par Pevec.

Nakon duljeg izbivanja iz javnosti, Višnja i Zdravko Pevec ponovno su privukli pažnju javnosti.

Poznati bračni par viđen je u Zadru gdje su, zajedno s brojnim građanima, sudjelovali na svečanom dočeku hrvatskih rukometaša.

Višnja i Zdravko Pevec - 2 Foto: Zvonko Pavic / CROPIX

Dobro raspoloženi i nasmijani, Pevecovi su pratili atmosferu na gradskim ulicama te su, prema riječima okupljenih, djelovali opušteno i zadovoljno. Nisu skrivali dobro raspoloženje dok su navijali za hrvatsku reprezentaciju i pozdravljali poznanike među okupljenima.

Višnja i Zdravko Pevec - 1 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Njihovo pojavljivanje izazvalo je interes javnosti, budući da se posljednjih godina rijetko pojavljuju na većim javnim događanjima.

Višnja i Zdravko Pevec već su više od tri desetljeća jedan od najpoznatijih hrvatskih parova. Upoznali su se kada je ona imala samo 17 godina, a vjenčali su se početkom osamdesetih. Odvajali se nisu ni na poslovnom planu pa su tako zajedno otvorili tvtrku ''Pevec'' koja je 2009. završila u stečaju, a njih dvoje u zatvoru.

Višnja i Zdravko Pevec - 4 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Proveli su šest mjeseci u istražnom zatvoru nakon čega su proglašeni krivima, a osuđeni su na utaju poreza. Višnji je zatvorska kazna od godine dana zamijenjena radom za opće dobro, dok je Zdravku priznato vrijeme provedeno u pritvoru te je dobio još 11 mjeseci zatvora.

Unatoč svemu, Peveci su 2021. godine ponovno krenuli u poduzetničke vode.

Višnja i Zdravko Pevec - 5 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Višnja i Zdravko Pevec - 2 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Višnja se osim u poduzetništvu okušala i u pjevačkim vodama. 2022. je godine nakon desetljeća izbivanja zapjevala na jednoj fešti u Bjelovaru, a snimka se proširila društvenim mrežama. Mikrofon u ruke uzela je uz bend Bolero, a u nekoliko je minuta otpjevala pjesme Hanke Paldum, YU grupe i Mladena Grdovića, a njezin suprug Zdravko Pevec sve je zabilježio mobitelom za uspomenu.

Višnja se na hrvatskoj estradi pojavila prije deset godina objavivši duet sa Zvonom Bohemom "Ti si sve što meni treba", a 2018. godine vratila se nakon duže pauze s pjesmom "Crna Višnja".

"2008. imala sam zadnje snimanje i zadnji nastup, prije 10 godina. Nedostajalo mi je, ali ja prilazim gdje god se svira, gdje god čujem glazbu, uvijek prilazim glazbi", izjavila je tada Višnja za IN magazin.

Višnja i Zdravko Pevec - 5 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Višnja i Zdravko Pevec - 1 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Nisu se rastavili ni kad su završili u pritvoru, a mnogi ne znaju da supružnici imaju dva sina – starijeg Danijela i mlađeg Davorina.

Davorin se našao u fokusu javnosti 2009. godine kad je završio u pritvoru policijske postaje u Križevcima zbog prebrze vožnje. Tada je imao samo 22 godine.

Višnja i Zdravko Pevec - 3 Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX

''Stariji sin ima svoju firmu u Zagrebu, a mlađi pomaže u našem poslu s prodajom i živi u Bjelovaru. Svatko je na svojoj strani, ne možemo se ni viđati svaki dan. Sinovi su moje najveće bogatstvo i blago'', rekla je Višnja jednom za Story početkom 2022. godine.

