Predivna kći Igora i Olje Vori proslavila rođendan, pogledajte koliko je već narasla!

Obitelj Vori imala je poseban povod za slavlje, a ponosna mama Olja Vori radosne je trenutke podijelila i s pratiteljima na društvenim mrežama.

Kći Igora i Olje Vori, Nika Vori, proslavila je svoj 13. rođendan u toploj, obiteljskoj atmosferi.

Ponosna mama Olja Vori na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija s rođendanske proslave, na kojima je Nika blistala uz predivnu tortu i rođendansku dekoraciju.

Igor i Olja Vori - 2 Foto: Instagram

Ružičasti detalji, svjećice i poruka ''Birthday Princess'' savršeno su upotpunili posebno slavlje ove tinejdžerice.

Brojne čestitke i lijepe želje brzo su se počele nizati u komentarima, a pratitelji su se složili u jednom – Nika je izrasla u pravu malu damu. Fotografije pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nećete vjerovati što je ovaj muškarac radio na dočeku rukometaša: ''Imoćanin, sto posto!''

Osim Nike, koja se rodila 2013. par ima i sina Petra koji se rodio 2009.

Igor i Olja Vori - 1 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Igor i Olja Vori - 6 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Olja i Igor zaljubili su se na prvi pogled. Njih dvoje upoznali su se 2000. godine u jednom kafiću u Zagrebu, gdje je Olja radila kao hostesa, a za to je vrijeme studirala i živjela u studentskom domu. Vjenčali su se 2007. bez velike pompe.

Igor i Olja Vori - 2 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Igor i Olja Vori - 4 Foto: Josko Ponos / CROPIX

Inače, Olja je poznata po svojim osebujnim outfitima na špici, a nekih od njih prisjetite se OVDJE.

Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX

Vori je naš bivši rukometni reprezentativac, a kako je izgledao jučerašnji doček brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića pogledajte OVDJE.

Galerija 16 16 16 16 16

Pogledaji ovo Celebrity Srpska folk zvijezda postala majka! Jedan detalj i dalje skriva od javnosti

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Fatalna plavuša u čipkastom donjem rublju i halterima bacila se na vrtne poslove!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Što kažete na outfit ove zgodne plavuše? Nije slučajno da sve više dominira naslovnicama