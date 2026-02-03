Predivna kći Igora i Olje Vori proslavila rođendan, pogledajte koliko je već narasla!

Obitelj Vori imala je poseban povod za slavlje, a ponosna mama Olja Vori radosne je trenutke podijelila i s pratiteljima na društvenim mrežama.
Kći Igora i Olje Vori, Nika Vori, proslavila je svoj 13. rođendan u toploj, obiteljskoj atmosferi.
Ponosna mama Olja Vori na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija s rođendanske proslave, na kojima je Nika blistala uz predivnu tortu i rođendansku dekoraciju.
Igor i Olja Vori - 2 Foto: Instagram
Ružičasti detalji, svjećice i poruka ''Birthday Princess'' savršeno su upotpunili posebno slavlje ove tinejdžerice.
Brojne čestitke i lijepe želje brzo su se počele nizati u komentarima, a pratitelji su se složili u jednom – Nika je izrasla u pravu malu damu. Fotografije pogledajte OVDJE.
Osim Nike, koja se rodila 2013. par ima i sina Petra koji se rodio 2009.
Igor i Olja Vori - 1 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Igor i Olja Vori - 6 Foto: Goran Mehkek / CROPIX
Olja i Igor zaljubili su se na prvi pogled. Njih dvoje upoznali su se 2000. godine u jednom kafiću u Zagrebu, gdje je Olja radila kao hostesa, a za to je vrijeme studirala i živjela u studentskom domu. Vjenčali su se 2007. bez velike pompe.
Igor i Olja Vori - 2 Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Igor i Olja Vori - 4 Foto: Josko Ponos / CROPIX
Inače, Olja je poznata po svojim osebujnim outfitima na špici, a nekih od njih prisjetite se OVDJE.
Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX
Vori je naš bivši rukometni reprezentativac, a kako je izgledao jučerašnji doček brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića pogledajte OVDJE.
