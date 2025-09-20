Jedan susret bio je dovoljan da se naš rukometaš zaljubi u suprugu s kojom je sada već 25 godina

Igor i Olja Vori prošetali su zagrebačkom špicom i privukli sve poglede prolaznika.
Njihova zajednička pojava nije samo prilika da se pokažu u novom izdanju već i podsjetnik na ljubav koja traje već više od dvadeset godina.
Igor i Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX
Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX
Njih dvoje upoznali su se 2000. godine u jednom kafiću u Zagrebu, gdje je Olja radila kao hostesa, a za to je vrijeme studirala i živjela u studentskom domu.
Olja i Igor Vori Foto: Josip Moler/Cropix
Vjenčali su se 2007. bez velike pompe i zajedno dobili dvoje djece, kćer Niku i sina Petra.
Igor je jednom prilikom otkrio koja je tajna njihova uspješnog braka.
"Volimo se, cijenimo se, poštujemo se, svađamo se kao i u svakom braku, što je normalno, ali se sve to brzo stiša i idemo dalje", kazao je za IN magazin.
Olja i Igor Vori Foto: Josip Moler/Cropix
Igor i Olja Vori Foto: Josip Regovic/Pixsell
Njihovu ljubav do danas nije popratio nijedan skandal, a više njihovih fotografija pogledajte u našoj galeriji.
Inače, Olja je poznata po svojim osebujnim outfitima na špici, a nekih od njih prisjetite se OVDJE.
Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX
Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX
Sve je iznenadila i informacija gdje to radi, više pročitajte OVDJE.
