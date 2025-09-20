Jedan susret bio je dovoljan da se naš rukometaš zaljubi u suprugu s kojom je sada već 25 godina

Igor i Olja Vori prošetali su zagrebačkom špicom i privukli sve poglede prolaznika.

Bivši rukometni reprezentativac i danas vrlo cijenjeni sportski radnik Igor Vori i njegova supruga Olja Vori u zajedničkom izlasku privukli su pozornost fotografa na zagrebačkoj špici.

Njihova zajednička pojava nije samo prilika da se pokažu u novom izdanju već i podsjetnik na ljubav koja traje već više od dvadeset godina.

Njih dvoje upoznali su se 2000. godine u jednom kafiću u Zagrebu, gdje je Olja radila kao hostesa, a za to je vrijeme studirala i živjela u studentskom domu.

Vjenčali su se 2007. bez velike pompe i zajedno dobili dvoje djece, kćer Niku i sina Petra.

Igor je jednom prilikom otkrio koja je tajna njihova uspješnog braka.

"Volimo se, cijenimo se, poštujemo se, svađamo se kao i u svakom braku, što je normalno, ali se sve to brzo stiša i idemo dalje", kazao je za IN magazin.

Njihovu ljubav do danas nije popratio nijedan skandal, a više njihovih fotografija pogledajte u našoj galeriji.

Inače, Olja je poznata po svojim osebujnim outfitima na špici

Sve je iznenadila i informacija gdje to radi

