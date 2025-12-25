Pretraži
Osvanula fotka! Evo u društvu kojih legendi je Gvardiol proveo Badnjak u centru Zagreba

Piše I.G., Danas @ 14:25
Joško Gvardiol Joško Gvardiol Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Joško Gvardiol uživao je u društvu bivših Vatrenih tijekom blagdana, a na Instagramu osvanula je fotografija sa sportskim legendama.

vijesti
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
