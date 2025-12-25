Osvanula fotka! Evo u društvu kojih legendi je Gvardiol proveo Badnjak u centru Zagreba

Joško Gvardiol uživao je u društvu bivših Vatrenih tijekom blagdana, a na Instagramu osvanula je fotografija sa sportskim legendama.

Proslavljeni hrvatski vaterpolist Dubravko Šimenc na Badnjak je na Instragamu objavio fotografiju iz jednog kafića u centru Zagreba.

Na novim fotografijama koje su se pojavile u javnosti vidi se hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol u društvu svojih suigrača, dvojice bivših Vatrenih Roberta Prosinečkog i Zvonimira Solde.

Pogledaji ovo Celebrity Da se rastopiš! Čestitka Maje i Blooma u posebnim kostimima rapidno skupila tisuće lajkova

Gvardiol, koji igra za Manchester City, trenutno ima slobodno razdoblje u klubu od ponedjeljka pa sve do Božića, nakon čega se mora vratiti na pripreme s momčadi.

Joško Gvardiol - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Trener Manchester Cityja, Pep Guardiola, najavio je da će, kad se igrači vrate 25. prosinca, provjeriti jesu li se tijekom blagdana opustili više nego treba.

In magazin: Joško Gvardiol - 5 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Joško Gvardiol na Badnjak snimljen s misterioznom plavušom u zagrljaju, pao je i poklon!

Galerija 25 25 25 25 25

"Kad se vrate 25. prosinca, provjerit ću jesu li dobili na težini. Želim vidjeti kako su nakon tri dana blagdana. Mogu jesti, ali želim ih pratiti", rekao je španjolski stručnjak.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Niko Tokić Kartelo pokazao svoju kćer i zeta koji je bivši Vatreni: "Obitelj na okupu!"

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Video gdje Matija Cvek pjeva sa kćerkicom možda je nešto najslađe što ćete danas vidjeti!

Pogledaji ovo Celebrity Hollywood u žalosti: Preminuo glumac iz "Prijatelja" koji je obilježio brojne hit serije