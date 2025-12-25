Hollywood u žalosti: Preminuo glumac iz "Prijatelja" koji je obilježio brojne hit serije

Pat Finn, američki glumac poznat po ulogama u Prijateljima, Seinfeldu i The Middle, preminuo je u 60. godini nakon borbe s rakom.

Američki glumac i komičar Pat Finn, kojeg će publika pamtiti po nastupima u serijama poput "Prijatelja", "Seinfelda" i "U dobru i zlu (The Middle)", preminuo je u 60. godini života.

Umro je u ponedjeljak, 22. prosinca, u svom domu u Los Angelesu, nakon višegodišnje borbe s rakom koja je započela 2022. godine.

Svoju televizijsku karijeru započeo je sredinom 90-ih, prvom ulogom u seriji "The George Wendt Show", a ubrzo potom imao je i ponavljajuću ulogu u "Murphy Brown". Širu prepoznatljivost stekao je 1998. godine kao Joe Mayo u Seinfeldu, nakon čega je nizao gostovanja u popularnim serijama poput "Kralja Queensa", "Prijatelja", "Ludih sedamdesetih" i "Dr. Housea". U Prijateljima je glumio dr. Rogera, Monicina partnera, u dvije epizode.

Najduže i najzapaženije pojavljivanje ostvario je u seriji "U dobru i zlu", gdje je kroz osam sezona, od 2011. do 2018., tumačio lik Billa Norwooda. Na filmskom platnu istaknuo se i u naslovima poput "It’s Complicated" i "Santa Paws 2: The Santa Pups".

Uz glumu, Finn je bio strastveni improvizator i pedagog. Predavao je kao izvanredni profesor na Sveučilištu Colorado te je bio član improvizacijske skupine Beer Shark Mice. Njegova obitelj oprostila se dirljivom porukom na društvenim mrežama.

"Pat nikada nije upoznao stranca - samo prijatelje koje još nije poznavao", dodavši da je živio "svoj život u potpunosti - s radošću i bujnošću". Istaknuli su i da je "podučavao, sprijateljio se i mentorirao bezbroj studenata tijekom godina".

Pat Finn iza sebe je ostavio suprugu Donnu, troje djece te širu obitelj.

