Da se rastopiš! Čestitka Maje i Blooma u posebnim kostimima rapidno skupila tisuće lajkova

Pjevačica Maja Šuput objavila je blagdanske fotografije sa sinčićem Bloomom u simpatičnim božićnim kostimima.
U zanimljivim kostimima inspiriranim Djedom Mrazom, Maja i Bloom zračili su veseljem i blagdanskim duhom uz tradicionalnu božićnu dekoraciju.
Na fotografijama se vidi Maja u svečanom crvenom izdanju s blistavim osmijehom, dok mali Bloom nosi simpatičan kostim Djed Božićnjaka - prizor koji odiše toplinom, radošću i obiteljskom atmosferom.
Uz fotografije je Maja ispod božićnog drvca i uz dati ambijent napisala iskrene želje: "Sretan Božić dragi moji, puno ljubavi, zdravlja, blagostanja i mira."
Njezine fotografije oduševile su pratitelje, koji su brzo počeli ostavljati komentare punima pohvala, osjećaja i božićne topline.
Inače, i Bloom je pratio spektakularno finale Supertalenta u Areni Zagreb, a više o tome pisali smo OVDJE.
