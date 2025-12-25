Da se rastopiš! Čestitka Maje i Blooma u posebnim kostimima rapidno skupila tisuće lajkova

Pjevačica Maja Šuput objavila je blagdanske fotografije sa sinčićem Bloomom u simpatičnim božićnim kostimima.

U zanimljivim kostimima inspiriranim Djedom Mrazom, Maja i Bloom zračili su veseljem i blagdanskim duhom uz tradicionalnu božićnu dekoraciju.

Maja Šuput i sin Bloom - 8 Foto: Maja Šuput/Instagram

Na fotografijama se vidi Maja u svečanom crvenom izdanju s blistavim osmijehom, dok mali Bloom nosi simpatičan kostim Djed Božićnjaka - prizor koji odiše toplinom, radošću i obiteljskom atmosferom.

Uz fotografije je Maja ispod božićnog drvca i uz dati ambijent napisala iskrene želje: "Sretan Božić dragi moji, puno ljubavi, zdravlja, blagostanja i mira."

Maja Šuput i sin Bloom - 3 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput i sin Bloom - 6 Foto: Maja Šuput/Instagram

Njezine fotografije oduševile su pratitelje, koji su brzo počeli ostavljati komentare punima pohvala, osjećaja i božićne topline.

Inače, i Bloom je pratio spektakularno finale Supertalenta u Areni Zagreb, a više o tome pisali smo OVDJE.

