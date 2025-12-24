Može li slađe od ovoga? Blagdanske fotke Maje Šuput i Blooma prava su božićna bajka

Maja Šuput na društvenim je mrežama objavila blagdanske fotografije, a zvijezda objave bio je njezin sinčić Bloom.

Maja Šuput raznježila je pratitelje na Instagramu objavivši nove, preslatke kadrove s božićnog fotografiranja sa sinom Bloomom.

Naša pjevačica podijelila je niz fotografija koje odišu toplinom, smijehom i onim najljepšim što blagdani nose – iskrenom bliskošću majke i djeteta.

Na fotografijama Maja i Bloom poziraju u usklađenim božićnim pidžamama, okruženi blagdanskim dekoracijama, plišanim igračkama i božićnim drvcem.

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Osmijesi ne silaze s njihovih lica, a svaki kadar izgleda poput prizora iz najljepše božićne bajke. Bloomova dječja razigranost i Majina nježnost savršeno se stapaju u prizore koji ne mogu biti slađi.

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

''Badnjak je. Smijeh je glasniji, zagrljaji traju duže, a srce je nekako mirnije.

U ovim malim trenucima, u iskrenom smijehu i bliskosti, shvatiš da je to sve što treba. Ljubav. Zajedništvo. Dom'', napisala je Maja uz fotke.

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Inače, i Bloom je pratio spektakularno finale Supertalenta u Areni Zagreb, a više o tome pisali smo OVDJE.

