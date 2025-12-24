Koja je vaša najdraža? Ove pjesme proglašene su najboljim božićnim hitovima svih vremena

Billboard je izdvojio 15 božićnih pjesama koje se iz godine u godinu slušaju diljem svijeta.
Kroz desetljeća nastale su brojne pjesme koje su postale sinonim za Božić, a neke od njih svake se godine iznova vraćaju na vrhove top-ljestvica. Ugledni glazbeni časopis Billboard sastavio je popis 15 najboljih božićnih pjesama svih vremena.
Infografika: Najbolje božićne pjesme svih vremena Foto: Marko Picek/PIXSELL
1. All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey (1994)
Nezaobilazni božićni hit koji se svake godine vraća na vrhove ljestvica i smatra se božićnim klasikom.
2. Christmas (Baby Please Come Home) - Darlene Love (1963)
Emotivna božićna pjesma snažnog vokala koja već desetljećima simbolizira čežnju i blagdansku nostalgiju.
3. The Christmas Song (Merry Christmas to You) - Nat King Cole (1961)
Jedna od najprepoznatljivijih božićnih balada, čiji topli vokal savršeno dočarava duh blagdana.
4. Last Christmas - Wham! (1984)
Bezvremenski pop-hit koji je prerastao u jedan od najpoznatijih božićnih singlova svih vremena.
5. White Christmas - Bing Crosby (1947)
Pjesma koja drži titulu jednog od najprodavanijih singlova u povijesti glazbe.
6. Rockin’ Around the Christmas Tree - Brenda Lee (1958)
Vesela i rasplesana pjesma koja se i danas često pušta na božićnim zabavama.
7. Feliz Navidad - José Feliciano (1970)
Jednostavna i zarazna pjesma koja je postala globalni simbol božićne radosti.
8. Christmas in Hollis - Run-D.M.C. (1987)
Božićni hip-hop klasik koji je pokazao da blagdanska glazba može imati i urbani štih.
9. Santa Claus Is Coming to Town - Bruce Springsteen (1982)
Energijska verzija poznate božićne pjesme, često izvođena na koncertima.
10. This Christmas - Donny Hathaway (1970)
Soul balada koja se smatra jednom od najljepših božićnih pjesama tog žanra.
11. Christmas Time Is Here - Vince Guaraldi Trio (1965)
Instrumental i vokalna verzija iz crtića postale su simbol tihe božićne nostalgije.
12. Blue Christmas - Elvis Presley (1957)
Božićna pjesma s dozom melankolije koja pokazuje i emotivniju stranu blagdana.
13. Santa Tell Me - Ariana Grande (2014)
Jedan od rijetkih novijih božićnih hitova koji se ravnopravno pridružio klasicima.
14. It’s the Most Wonderful Time of the Year - Andy Williams (1963)
Pjesma koja već prvim taktovima priziva pravi božićni ugođaj.
15. Have Yourself a Merry Little Christmas - Judy Garland (1944)
Jedna od najnježnijih i najemotivnijih božićnih pjesama ikada snimljenih.
