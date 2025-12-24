Koja je vaša najdraža? Ove pjesme proglašene su najboljim božićnim hitovima svih vremena

Billboard je izdvojio 15 božićnih pjesama koje se iz godine u godinu slušaju diljem svijeta.

Božićno vrijeme nezamislivo je bez glazbe koja budi emocije, sjećanja i pravi blagdanski ugođaj.

Kroz desetljeća nastale su brojne pjesme koje su postale sinonim za Božić, a neke od njih svake se godine iznova vraćaju na vrhove top-ljestvica. Ugledni glazbeni časopis Billboard sastavio je popis 15 najboljih božićnih pjesama svih vremena.

Infografika: Najbolje božićne pjesme svih vremena Foto: Marko Picek/PIXSELL

1. All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey (1994)

Nezaobilazni božićni hit koji se svake godine vraća na vrhove ljestvica i smatra se božićnim klasikom.

2. Christmas (Baby Please Come Home) - Darlene Love (1963)

Emotivna božićna pjesma snažnog vokala koja već desetljećima simbolizira čežnju i blagdansku nostalgiju.

3. The Christmas Song (Merry Christmas to You) - Nat King Cole (1961)

Jedna od najprepoznatljivijih božićnih balada, čiji topli vokal savršeno dočarava duh blagdana.

4. Last Christmas - Wham! (1984)

Bezvremenski pop-hit koji je prerastao u jedan od najpoznatijih božićnih singlova svih vremena.

5. White Christmas - Bing Crosby (1947)

Pjesma koja drži titulu jednog od najprodavanijih singlova u povijesti glazbe.

6. Rockin’ Around the Christmas Tree - Brenda Lee (1958)

Vesela i rasplesana pjesma koja se i danas često pušta na božićnim zabavama.

7. Feliz Navidad - José Feliciano (1970)

Jednostavna i zarazna pjesma koja je postala globalni simbol božićne radosti.

8. Christmas in Hollis - Run-D.M.C. (1987)

Božićni hip-hop klasik koji je pokazao da blagdanska glazba može imati i urbani štih.

9. Santa Claus Is Coming to Town - Bruce Springsteen (1982)

Energijska verzija poznate božićne pjesme, često izvođena na koncertima.

10. This Christmas - Donny Hathaway (1970)

Soul balada koja se smatra jednom od najljepših božićnih pjesama tog žanra.

11. Christmas Time Is Here - Vince Guaraldi Trio (1965)

Instrumental i vokalna verzija iz crtića postale su simbol tihe božićne nostalgije.

12. Blue Christmas - Elvis Presley (1957)

Božićna pjesma s dozom melankolije koja pokazuje i emotivniju stranu blagdana.

13. Santa Tell Me - Ariana Grande (2014)

Jedan od rijetkih novijih božićnih hitova koji se ravnopravno pridružio klasicima.

14. It’s the Most Wonderful Time of the Year - Andy Williams (1963)

Pjesma koja već prvim taktovima priziva pravi božićni ugođaj.

15. Have Yourself a Merry Little Christmas - Judy Garland (1944)

Jedna od najnježnijih i najemotivnijih božićnih pjesama ikada snimljenih.

