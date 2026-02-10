Kralj Charles prvi se put oglasio o skandalu s optuženim pedofilom i njegovim bratom

Novi dokumenti povezani s Jeffreyjem Epsteinom ponovno su uzdrmali britanski dvor, prisilivši kralja Charlesa III. da se po prvi put izravno oglasi o sve težim optužbama protiv svog brata Andrewa.

Britanska kraljevska obitelj ponovno se našla pod snažnim pritiskom javnosti nakon objave novih dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom.

Kralj Charles III. sada se po prvi put izravno oglasio o najnovijim optužbama koje se odnose na njegova brata, Andrewa Mountbatten-Windsora, poručivši da je Buckinghamska palača spremna surađivati s policijom.

Kralj Charles III. - 2 Foto: Afp

''Kralj je jasno dao do znanja, riječima i dosad nezabilježenim postupcima, svoju duboku zabrinutost zbog optužbi koje i dalje izlaze na vidjelo u vezi s ponašanjem gospodina Mountbatten-Windsora'', izjavio je glasnogovornik Buckinghamske palače, prenosi BBC.

Dodao je kako su konkretne optužbe stvar na koju se mora očitovati sam Andrew, ali i naglasio spremnost institucije da pomogne istražnim tijelima:

''Ako nam se obrati policija Thames Valleyja, spremni smo im pružiti podršku, kako se i očekuje.''

Princ Andrew Foto: Afp

Policija Thames Valleyja potvrdila je da razmatra postoji li osnova za istragu nakon prijave koju je podnijela antimonarhistička skupina Republic. Prijava se odnosi na sumnju u zloporabu javne dužnosti i moguće kršenje službene tajne.

U središtu novih otkrića nalaze se e-poruke iz nedavno objavljenog paketa Epsteinovih dokumenata, koji navodno pokazuju da je Andrew Epsteinu prosljeđivao povjerljive informacije. Među njima su izvješća o službenim putovanjima u Singapur, Hong Kong i Vijetnam, kao i detalji investicijskih prilika, uključujući one u Afganistanu koje su označene kao povjerljive.

Posebnu pozornost izazvao je podatak da je Andrew 30. studenoga 2010. službena izvješća, koja mu je poslao tadašnji savjetnik Amit Patel, proslijedio Epsteinu samo pet minuta nakon primitka. Prema službenim pravilima, trgovinski izaslanici imaju obvezu čuvanja povjerljivosti osjetljivih komercijalnih i političkih informacija.

U priopćenju Buckinghamske palače naglašeno je i da su misli i suosjećanje Kralja i Kraljice bili i ostaju uz žrtve svih oblika zlostavljanja.

Kralj Charles III. - 9 Foto: Afp

Sličnu poruku uputila je i Kensingtonska palača. Glasnogovornik princa i princeze od Walesa rekao je da su duboko zabrinuti novim otkrićima, dodavši: ''Njihove su misli i dalje usmjerene na žrtve'', uoči ovotjednog posjeta princa Williama Saudijskoj Arabiji.

Od objave dodatna tri milijuna dokumenata povezanih s Epsteinom, pritisak na Mountbatten-Windsora sve je veći. Pojavile su se tvrdnje da je Epstein u Ujedinjeno Kraljevstvo poslao još jednu ženu radi seksualnog susreta s Andrewom, kao i fotografije koje ga navodno prikazuju u kompromitirajućoj situaciji.

U skandal je ponovno uvučena i njegova bivša supruga Sarah Ferguson, nakon što su objavljene e-poruke potpisane sa ''Sarah'' u kojima se Epstein moli za financijsku pomoć.

Sarah Ferguson - 4 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Prošlog tjedna Andrew je iznenada preseljen iz Royal Lodgea u Windsoru na privatno kraljevo imanje u Sandringhamu, brže nego što se ranije očekivalo.

Podsjetimo, u listopadu 2025. Andrew Mountbatten-Windsor ostao je bez titula princa i vojvode nakon prethodnog vala otkrića o njegovim vezama s Epsteinom. On i dalje odlučno poriče bilo kakvu krivnju, a iz kraljevske obitelji naglašavaju da samo spominjanje imena u Epsteinovim dokumentima ne predstavlja dokaz nezakonitog postupanja.

Više o cijelom slučaju čitajte OVDJE.

Princ Andrew Foto: Afp

