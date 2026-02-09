Slavu preko noći nije lako podnio, a povezivali su ga s brojnim ljepoticama

Nagla popularnost Elrodiju je donijela uspjeh, ali i teret javnosti, koja je pomno pratila svaki njegov korak.

Holivudske zvijezde Margot Robbie i Jacob Elordi predvode glumačku postavu u novoj, vizualno raskošnoj filmskoj adaptaciji književnog klasika ''Orkanski visovi''.

Uz zanosnu plavušu veliku pozornost u filmu privlači i 28-godišnji gluma, a tko je zapravo on?

Jacob je rođen u Australiji, a gluma ga je počela zanimati još u tinejdžerskim danima. Prve korake napravio je u manjim projektima, no pravi proboj dogodio se kada je dobio ulogu u hitu ''The Kissing Booth''. Film mu je gotovo preko noći donio svjetsku prepoznatljivost i status nove mlade zvijezde, ali i etiketu romantičnog junaka, koju je ubrzo poželio nadmašiti.

Svjestan da želi ozbiljniju glumačku karijeru, Elordi je počeo birati zahtjevnije projekte. Prekretnica je stigla sa serijom ''Euphoria'', u kojoj je utjelovio problematičnog Nateа Jacobsa. Ta mu je uloga donijela pohvale kritike i pokazala da se ne boji mračnih, slojevitih likova, ali i da posjeduje glumačku dubinu koja nadilazi tinejdžerske romanse.

Uslijedili su filmski projekti koji su dodatno učvrstili njegovu poziciju u Hollywoodu. U filmu ''Priscilla'' oduševio je publiku transformacijom u Elvisa Presleyja, dok je u kontroverznom i hvaljenom ''Saltburnu'' pokazao novu razinu karizme i glumačke hrabrosti. Elordi se pojavio i u filmu ''Frankenstein'', projektu koji dodatno pokazuje njegov interes za klasične i zahtjevne priče te uloge koje izlaze iz okvira komercijalnih hitova.

Glumac je u podcastu ''Awards Chatter'' časopisa "The Hollywood Reporter" prošle godine otvorio dušu o slavi koja mu se dogodila preko noći.

"Probudio sam se u potpuno drugačijem svijetu. Internet je lud. Bilo je tako zastrašujuće. Osjećao sam kako se internet manifestira u stvarnom svijetu. Otišao bih u kafić i odjednom sam se osjećao kao da sam u Trumanovu showu", ispričao je Elordi svojedobno.

Jacob privlači pozornost i svojim privatnim životom, piše Instyle. Njegovo se ime često spominjalo uz neke poznate ljepotice. Povezivali su ga s manekenkom Kaiom Gerber, kao i s bivšim kolegicama sa seta, Zendayom i Joey King. Nakon tih nagađanja Elordi je, prema navodima stranih medija, godinama ljubio influencericu Oliviju Jade Giannulli, s kojom je bio u vezi od kraja 2021. do listopada 2025. godine.

Iako je danas prema svemu sudeći slobodan, nedavno je viđen je kako napušta zabavu u društvu manekenke Madi Fogg.

Glumac je punio medijske stupce i skandalima, a postao je viralan na društvenim mrežama kada se sredinom 2025. godine posvađao s jednim redarom na Venecijanskom filmskom festivalu, piše New York Post. Tada se našao i na meti kritika, ali novom ulogom sve je ostavio iza sebe.

