Zvijezda Euforije šokirala obožavatelje drastičnom promjenom izgleda: "Nema šanse da je to on!"

Jacob Elordi šokirao je svojim izgledom na premijeri filma "The Order". Negova duga kosa i brada uređene u retro stilu 70-ih donijele su glumcu potpuno drugačiji izgled u odnosu na njegov uobičajeni stil.

Glumac Jacob Elordi, najpoznatiji po ulozi u seriji "Euforija", šokirao je svoje obožavatelje novim izgledom, koji je pokazao na crvenom tepihu međunarodnog filmskog festivala u Maroku, prenosi New York Post.

Pojavio se na premijeri filma "The Order", u kojem dijeli ekran s Judeom Lawom i Nicholasom Houltom, a njegova duga kosa i brada uređene u retro stilu 70-ih donijele su glumcu potpuno drugačiji izgled u odnosu na njegov uobičajeni stil.

Za svečanu prigodu Elordi je odabrao klasični smoking upotpunjen crnim šalom, dok je poseban dodatak bio broš u obliku žabe.

Iako su reakcije publike bile različite, jedno je jasno - glumac je izgledao gotovo neprepoznatljivo.

"Nema šanse da je to on", "Nisam ga prepoznao", "Ovaj novi izgled je za filmsku ulogu! To je za karakter lika, nema potrebe za brigom. Ajmo vjerovati procesu", "Izgleda puno bolje ovako", prenosi New York Post reakcije obožavatelja.

