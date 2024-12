Preminula je majka slavnog repera Eminema, godinama nisu razgovarali, a ona ga je čak tužila za 11 milijuna dolara

Debbie Nelson, poznatija kao majka repera Eminema, preminula je od raka pluća.

Majka slavnog repera Eminema, Debbie Nelson, preminula je u dobi od 69 godina.

Prema navodima TMZ-a, Debbie je preminula u ponedjeljak navečer u St. Josephu, Missouri, nakon borbe s uznapredovalim rakom pluća.

Eminem, pravog imena Marshall Mathers, i njegova majka imali su napet odnos koji se odvijao pred očima javnosti otkako je reper postao slavan prije više od 25 godina, no oboje su se trudili popraviti ga proteklih godina.

Tijekom njihovog turbulentnog odnosa, 52-godišnji Eminem, spomenuo je svoju majku u pjesmi "My Name Is" s albuma "The Slim Shady LP" iz 1999. godine.

U pjesmi je reper tvrdio da je njegova majka uzimala "više droge nego on". Debbie je na to odgovorila tužeći svog sina za 11 milijuna dolara, tvrdeći da je povrijedio njezinu čast i ugled.

Reperov odvjetnik tada je u ime svog klijenta dao izjavu u kojoj je naveo kako je tužba rezultat dugogodišnjeg napetog odnosa između njih dvoje.

Tužba je završila tako da je Debbie dobila 25.000 dolara, od čega je većina pripala njezinom odvjetniku.

Debbie je rodila Marshalla kad joj je bilo samo 18 godina, a njegov otac ga je napustio nedugo nakon rođenja.

U rujnu je InTouch izvijestio da je Debbie bila u terminalnoj fazi uznapredovalog raka pluća. Izvješće je navelo da je Eminem financijski pomagao svojoj majci, ali da nije bio u kontaktu s njom niti s drugim članovima obitelji u Missouriju već godinama.

"Ljudi oko nje nisu sigurni zna li Eminem uopće što se događa s njegovom majkom. Dobar je prema svojoj majci. Pobrine se da je financijski zbrinuta, ali oni zapravo ne razgovaraju. Bilo bi dobro za oboje da komuniciraju. Ovo bi im moglo pružiti priliku za pomirenje", rekao je izvor svojevremeno.

