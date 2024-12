Naša komičarka iznijela detalje o obiteljskoj tragediji: ''Ubio je moju mamu u pola četiri popodne...''

Naša komičarka na društvenim mrežama do detalja je ispričala veliku obiteljski tragediju koja se dogodila prije više od godinu dana.

Komičarka Marina Orsag u podužoj objavi na društvenim mrežama prisjetila se velike obiteljske tragedije. Naime, njezina majka izgubila je životu u prometnoj nesreći prije godinu dana i četiri mjeseca.

O cijeloj situaciji javno je sada progovorila na Facebooku te dodala video Ivane Kekin, koja se ove godine bori za mjesto na Pantovčaku.

''Moju mamu je ubio lik u pola četiri popodne s 1,27 promila izmjerenih sat i pol nakon što je sjeo za volan. I to ne da ode takav iz kvartovske birtije doma jer se slučajno napio, iako ni to nije u redu, već na put do Varaždina. I onda je takav mrtav pijan odlučio voziti daleko iznad dozvoljene brzine vijugajući po cesti i zaustavnoj traci. To se dogodilo prije godinu dana i četiri mjeseca'', započela je.

''Od tada on na sudu laže da je popio samo dvije cuge, laže da je konobar prijavljen na 500 eura, laže o svom imovinskom stanju, laže o kajanju, suicidalnom ponašanju i bivanju u Vrapču dok u isto vrijeme s partnerom nabacuje selfije kako otvara novi auto salon. Laže dok zine i također nas dodatno maltretira manipulacijama. U isto vrijeme prema nama, našem odvjetniku i državnoj odvjetnici se sudac ponaša kao da pokušavamo heroju namjestiti zločin i mi ne smijemo lagati ni sekunde jer je to kažnjivo, njegovo laganje nije. A mi nemamo što ni lagati, samo pokušavamo ukazati sudu na očigledne propuste i laži, al' to nikoga nije briga, očigledno'', dodala je.

''Godinu i mjesec dana nakon ubojstva, sudac mu je dodijelio četiri godine, s tim da može uvjetno van nakon dvije i pol. A nakon toga jadan ne može za volan četiri godine. Državna odvjetnica se žalila na presudu, ali žalio se i on jer je previše valjda da četiri godine partner sam vodi novi auto salon. I sada je odluka na sudu, nema više suđenja, dodatni dokazi koji dođu o njegovim lažima su više nebitni, on je i dalje na slobodi, uživa u svom životu, a nama se cijelo vrijeme strogo savjetuje da šutimo o njegovom identitetu jer sud na to neće gledati lijepo. Sudu je očigledno ljepše gledati da se štiti identitet i smanjuje kazna idiotima koji svojim bezobzirnim zločinima uzimaju živote nevinih ljudi. Prekrasna pravna država'', zaključila je.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Neukusno izdanje glumice sve je ostavilo u šoku, rukama je pokušala sakriti ono što je virilo iz tijesnog korzeta

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Ma nema šanse da bi itko prepoznao slavnu ljepoticu, ovakvu drastičnu promjenu baš nitko nije očekivao!

Pogledaji ovo Celebrity Kao da je odradila turneju po Europi poslije audicijskog nastupa: ''Samopouzdanje i sigurnost kojima zračiš...''

Pogledaji ovo Celebrity Kate Middleton vratila se službenim dužnostima! Objavljene su njezine nove fotke, ali na njoj je nešto vidno drugačije

Pogledaji ovo Celebrity Jole podijelio prizore s proslave rođendana njegovog sinčića, pogledajte kakvo su iznenađenje pripremili petogodišnjaku!

Pogledaji ovo Celebrity Prati li i mlada srpska zvijezda novi trend ljepote? Svojim pojavljivanjem potaknula je šuškanja o odlasku pod nož