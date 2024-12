Kao da je odradila turneju po Europi poslije audicijskog nastupa: ''Samopouzdanje i sigurnost kojima zračiš...''

Malo plesa na pozornicu prve polufinalne emisije showa Supertalent donijela je i zagrebačka plesačica na šipci Klara Boroš.

Klara Boroš je kroz zanimljiv nastup koji spaja ženstvenost i snagu poslala važnu poruku o neodustajanju u prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertalent.

''Kad sam prvi put došla na pozornicu bilo mi je strašno, jako sam bila preplašena, jako me trema šorala. To mi je bio prvi tako veliki javni nastup, pa i javni nastup kao takav. Martina je pogodila u srž, ja djelujem i izgledam dosta grublje nego što zapravo jesam, jako sam ranjiva, jako sam emotivna. Mislim da ima snage i u priznavanju toga da je netko ranjiv i emotivan, audicijski nastup me osnažio i više se zauzimam za sebe'', zaključila je Klara te dodala.

''Samopouzdanje je definitivno naraslo, mislim da je ženstvenost jedna jako individualna stvar. Ovaj nastup sam slagala otprilike mjesec, mjesec i pol. Koncept nastupa ja bih nekako rekla da je bio borba, prvo sa samom sobom, onda s manjkom podrške od ljudi iz okoline, i onda nekako kako da se ja izborim za ono što ja želim'', objasnila je.

''Ovo je bilo jako, jako dobro, sviđa mi se jednostavnost s kojom si izvela sve elemente, tehnički jako dobro i jako mi se sviđa tvoj fokus'', komentirao je Davor Bilman.

''Divim ti se, gledam te da mi budeš poticaj. Fenomenalna muzika, dečki koje si povela sa sobom. Bila si genijalna, nastup dostojan polufinala'', zaključila je Maja.

''Zaista se vidi da ti uživaš u ovome'', rekao je Fabijan.

''Ti si došla kao da se u međuvremenu desila turneja po Europi gdje si svaki dan nastupala. Samopouzdanje kojim zračiš i sigurnost isto tako su neusporedive, jako je lijepo s ove strane promatrati kako četiri da kod ljudi može ispotencirati njihov potencijal'', primijetila je Martina.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Ma nema šanse da bi itko prepoznao slavnu ljepoticu, ovakvu drastičnu promjenu baš nitko nije očekivao!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Neukusno izdanje glumice sve je ostavilo u šoku, rukama je pokušala sakriti ono što je virilo iz tijesnog korzeta

Pogledaji ovo Celebrity Prati li i mlada srpska zvijezda novi trend ljepote? Svojim pojavljivanjem potaknula je šuškanja o odlasku pod nož

Pogledaji ovo Celebrity Ovaj video princa Georgea i princeze Charlotte hit je na internetu, očito je na koga su povukli karakter!

Pogledaji ovo Celebrity Splitska influencerica pokazala stan u kojem živi nakon prekida s dečkom: ''Tri minute od mora...''