Suprug ju je prevario i ostavio kad je završila na teškoj operaciji mozga: ''To je bila tortura''

Voditeljica Snežana Dakić otvorila je dušu o prevari bivšeg supruga.

Voditeljica Snežana Dakić bila je u braku s Vladimirom Mikićem, s kojim ima i kćer, ali njihova ljubav nije opstala, piše Blic.

Snežana Dakić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Snežana Dakić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Naime, ona je jednom prilikom govorila o njihovim problemima. Otkrila je da ju je ostavio u trenutku kada se borila s velikim zdravstvenim problemima. Vladimir je tada, kako piše Blic, utjehu pronašao u drugoj ženi, a Snežanu je najviše boljelo što nema njegovu podršku.

Snežana Dakić Foto: L.L./ATAImages/PIXSELL

''Iskreno, ja u braku nisam imala osjećaj da sam prevarena. Tada sam imala iskustvo blisko smrti, imala sam operaciju gdje mi je ugrađen stent u mozgu i to je bio trenutak kada sam bila najslabija u životu i jako sam teško prošla kroz to'', rekla je voditeljica i otkrila da joj je bilo teško što su mediji saznali za nevjeru njezina supruga.

Snežana Dakić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

''Taj manjak podrške, emocionalne i psihičke, pritom je to medijski bilo toliko popraćeno da je to bila tortura. U trenucima kada ti to više nije ni važno ti vodiš krizni PR. To je bilo jako loše iskustvo za mene i to je bila jedna medijska tortura. Danas je to normalno, to je danas svakodnevna tema. Mene je bilo sramota što se o tome piše'', rekla je Snežana u emisiji ''Ordinacija'' na RTS-u, piše Blic.

Snežana Dakić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Snežana je također istaknula kako je uvijek bila posvećena majka, ali da je njemu očito falila pažnja te je ljubav potražio kod druge žene.

Snežana Dakić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

''Ne mislim da sam ga oštetila kao muškarca svojim posvećivanjem djetetu, ali da je njemu očito nedostajalo više pažnje, istina, zato što je potražio ljubav na drugom mjestu. I meni je to potpuno legitimno, to je u redu, ali sam i ja doprinijela tome. Nakon toga ja više nisam imala osjećaj da mi trebamo više biti partneri tako, a kada vidite da je nečemu došao kraj, više se ni ne trudite'', ispričala je voditeljica svojedobno.

Snežana Dakić Foto: Milan Maricic/ATAImages/PIXSELL

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Znate li tko je na ovoj fotki? Ispod guste brade krije se velika glumačka zvijezda!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Danas trpi uvrede zbog izgleda, a ovako je izgledala kad je zavela najvećeg šarmera Hollywooda

Pogledaji ovo Celebrity Andrej Kramarić zaljubljen je u suprugu kao i prvog dana, potvrdio je to novim potezom!

Pogledaji ovo inMagazin Od flerta do braka koji je potresao Monarhiju: Kako su kralj Charles i kraljica Camilla pobijedili sve prepreke?

Pogledaji ovo Celebrity Ova žena uskoro će napuniti 60 godina, a njezin izgled uporno pokazuje suprotno: ''Otkrij nam svoju tajnu!''

Pogledaji ovo Celebrity Legendarni tenisač nakon umirovljenja ima razlog za slavlje, dugo je skrivao lijepu vijest!

Pogledaji ovo inMagazin Zvijezda našeg showa otkrila nam je svoju tajnu snalaženja sa stranim jezicima

Pogledaji ovo inMagazin Ekskluzivno otkrivamo koja je naša pjevačica okončala višegodišnju vezu!

Pogledaji ovo Celebrity Domaći par s kćeri u bolnici proživio agoniju: ''Četiri puta bezuspješno su pokušavali...''