Nikad tužniji blagdani za obitelj Brucea Willisa: ''Trenuci koji su nekad donosili radost...''

Supruga holivudske zvijezde Brucea Willisa, Emma Heming, u emotivnom je eseju progovorila o tome kako su se blagdani promijenili otkako se njezina obitelj suočava s njegovom teškom dijagnozom.

Supruga Brucea Willisa, Emma Heming Willis, objasnila je kako se njezino poimanje blagdanske sezone promijenilo usred Willisove višegodišnje borbe sa zdravljem, uključujući frontotemporalnu demenciju i afaziju.

Heming (47) je detaljno opisala s čime se suočava dok skrbi o svom bolesnom suprugu u eseju koji je objavila na svojoj internetskoj stranici pod naslovom Blagdani sada izgledaju drukčije.

Bruce Willis i Emma Hemig Foto: Emma Heming/Instagram

''Blagdani imaju način da nam postave ogledalo, odražavajući ono što smo bili, što jesmo i kako smo zamišljali da će izgledati'', rekla je bivša manekenka, koja s glumcem iz filma ''Umri muški'', danas 70-godišnjakom, ima kćeri Mabel Ray (13) i Evelyn (11).

Heming je rekla da, kada se brinete o osobi s demencijom, taj odraz može biti posebno bolan.

Pogledaji ovo Celebrity Zgodni domaći glazbenik pohvalio se predivnom viješću uz nježnu fotku!

''Tradicije koje su se nekoć činile gotovo bez napora zahtijevaju planiranje – puno planiranja. Trenuci koji su nekad donosili jednostavnu radost mogu doći isprepleteni tugom.''

Bruce Willis - 5 Foto: Instagram

Rekla je da ostaje optimistična da kraj godine može donijeti pozitivne pomake unatoč teškoćama.

''I dalje može biti topline. I dalje može biti radosti. Naučila sam da blagdani ne nestaju kada demencija uđe u vaš život. Oni se mijenjaju.''

Dodala je kako smatra da je u redu da ljudi tuguju zbog pogoršanja zdravlja voljene osobe, čak i ako ta osoba još nije preminula.

Pogledaji ovo Celebrity Joško Gvardiol ljubi studenticu veterine? Otkriveno tko je plavuša s kojom je uhvaćen na Badnjak

''Tuga ne pripada samo smrti. Ona pripada promjeni i nejasnom gubitku koji njegovatelji jako dobro poznaju. Pripada spoznaji da se stvari više neće odvijati onako kako su se nekad odvijale. Pripada odsutnosti rutina, razgovora ili uloga koje su nekoć bile toliko poznate da nikada niste mogli zamisliti da će završiti.''

Bruce Willis - 3 Foto: Instagram

Heming, koja se udala za glumca iz ''Paklenog šunda'' u ožujku 2009., prisjetila se godina u kojima je njezin suprug posebno uživao u blagdanskim proslavama.

''Za mene blagdani nose uspomene na Brucea u samom središtu svega. Obožavao je to doba godine – energiju, vrijeme s obitelji, tradicije. On je bio onaj koji je radio palačinke, koji je izlazio s djecom na snijeg, stalna prisutnost koja se kretala kućom kako se dan odvijao.''

Pogledaji ovo Celebrity Severina otkrila veliku promjenu u životu upravo na Božić: ''Ovi zidovi pamte...''

Heming je rekla da je, kao osoba naviknuta na rutinu, pronalazila utjehu u tome da točno zna kako će dan izgledati – rutinu koju je izbrisala stalna borba zvijezde filma Šesto čulo sa zdravljem.

''Demencija ne briše te uspomene. Ali stvara prostor između tada i sada. A taj prostor može boljeti.''

Bruce Willis - 2 Foto: Instagram

Dodala je i da se tuga tijekom blagdana može pojaviti na neočekivane načine, putem uobičajenih okidača.

''Može se javiti dok vadite ukrase iz skladišta, dok zamatate darove ili čujete poznatu pjesmu ili vas može iznenaditi usred prostorije pune ljudi, ili u tihom trenutku kada su svi ostali otišli na spavanje''.

Heming je rekla da joj nedostaje način na koji je nekad predvodio blagdansko raspoloženje te da je frustrira još jedan podsjetnik na to koliko su se stvari promijenile nakon njegove zdravstvene krize.

''Ako osjećate tu mješavinu tuge (i da, frustracije), ne radite blagdane pogrešno. Reagirate iskreno na vrlo stvaran gubitak. Možete žaliti za onim što je bilo i istovremeno biti prisutni za ono što jest.''

Heming je rekla da joj je jedan od najtežih dijelova blagdana kao njegovateljici pritisak, i vanjski i unutarnji, da sve izgleda ‘normalno’.

Bruce Willis - 1 Foto: Instagram

''Okruženi smo slikama kako bi blagdani trebali izgledati – savršeno ukrašeni domovi, bezbrižna druženja, nasmijana lica u usklađenim pidžamama. Čak i kada znamo da su te slike dotjerane, one i dalje mogu stvoriti osjećaj neuspjeha i dodatnog gubitka kada se naša stvarnost s njima ne poklapa. Kada je demencija dio vaše obitelji, ‘normalno’ postaje pomična meta.''

Heming je zaključila da, iako se nadala da će blagdani ostati točno onakvi kakvi su bili, naučila je da fleksibilnost ne znači odustajanje.

Bruce Willis - 3 Foto: Instagram

Bruce Willis dijagnozu frontotemporalne demencije objavio je 2023. godine. Riječ je o progresivnom neurološkom poremećaju koji pogađa područja mozga zadužena za osobnost, govor i ponašanje. Za razliku od Alzheimerove bolesti, gubitak pamćenja nije nužno prvi simptom.

Galerija 6 6 6 6 6

Emma je ranije otkrila da Bruce ima profesionalni tim koji se o njemu brine, no ona i dalje aktivno sudjeluje u njegovoj skrbi i javno govori o izazovima s kojima se suočavaju.

Tallulah i Bruce Willis - 2 Foto: Instagram

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Severina otkrila veliku promjenu u životu upravo na Božić: ''Ovi zidovi pamte...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Da se rastopiš! Čestitka Maje i Blooma u posebnim kostimima rapidno skupila tisuće lajkova