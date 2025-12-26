Severina otkrila veliku promjenu u životu upravo na Božić: ''Ovi zidovi pamte...''

Poznata po iskrenosti i emocijama koje ne skriva, Severina je ovog Božića dirnula pratitelje objavom iz svog doma, otkrivši da blagdane provodi posljednji put u stanu ispunjenom uspomenama.

Severina je ovog Božića svoje pratitelje dirnula, ali i zaintrigirala emotivnom objavom kojom je otkrila da blagdane provodi posljednji put u svom zagrebačkom stanu.

Uz niz elegantnih fotografija iz topline doma, pjevačica je podijelila iskren i nostalgičan opis koji je odmah privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Blagdanska atmosfera u stanu bila je u znaku elegancije i intime – raskošno ukrašeno božićno drvce, svečano postavljen stol, svijeće i toplo svjetlo stvarali su ugođaj pravog obiteljskog Božića. Severina je pozirala u profinjenoj haljini, a na fotografijama se vidi kako u miru priprema blagdansku večeru i uživa u trenucima s najbližima.

No, ono što je posebno dirnulo njezine pratitelje bio je opis ispod objave, u kojem je otkrila da se oprašta od stana u kojem je proživjela brojne važne životne trenutke.

Severina - 2 Foto: Instagram

''Posljednji Božić u ovom predivnom stanu čiji zidovi pamte Uskrse, Božiće, rođendane, veselja, smijeh, tuge i žalosti. Te zidove krase najljepše priče pričane upravo za ovim stolom…'', napisala je Severina, dodavši koliko joj znači krug ljudi koji su je kroz sve te godine okruživali.

Posebno je naglasila važnost prijateljstva, bliskosti i osjećaja da nikada nisi sam, istaknuvši kako je njezina najveća želja da svatko u životu stvori takav krug ljudi koji vole, poštuju i podržavaju. Objavu je zaključila jednostavnom, ali snažnom porukom:

Severina - 3 Foto: Instagram

''To ja imam i na tome sam vječno zahvalna… Sretan Božić!''

Severinina iskrenost i emotivna nota izazvale su brojne reakcije – obožavatelji su joj u komentarima slali poruke podrške, lijepe želje i znatiželju o novom životnom poglavlju koje je, čini se, pred njom.

Severina - 4 Foto: Instagram

Hoće li uskoro otkriti seli li i gdje, ostaje za vidjeti.

Badnjak je provela sa svojom majkom

