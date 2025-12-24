Poseban Badnjak! Severina objavom s mamom raznježila pratitelje

Severina je na društvenim mrežama otkrila da je Badnjak provela sa svojom majkom.

Severina je na Badnjak objavila fotografije na Instagramu s posebnom ženom u njezinu životu - njezinom majkom Anom Vučković.

Dirljivim fotografijama raznježila je pratitelje pokazujući koliko su obiteljski trenuci za nju neprocjenjivi.

U ugodnom, blagdanski uređenom ambijentu istaknuli su se osmijesi, zagrljaji i jednostavna radost zajedništva.

Severina, Ana Vučković Foto: Instagram

Poseban Badnji dan, kako ga je sama opisala, još jednom je podsjetio da je upravo obitelj ono što blagdane čini istinski posebnima.

''Gdje je mama, tu je dom. Jedan nama poseban Badnji dan'', napisala je uz prizore s majkom.

