Srpska zvijezda prozirnim kombinezonom naglasila figuru bez mane: ''Top model!''

Tea Tairović posljednjih godina učvrstila je status jedne od najtraženijih regionalnih izvođačica, a njezini nastupi i modna izdanja redovito izazivaju velik interes javnosti.

Srpska pjevačica Tea Tairović na Instagramu je podijelila fotografiju u upečatljivom, zavodljivom izdanju koje je odmah privuklo pažnju njezinih pratitelja.

Pozirala je u prozirnom, svjetlucavom kombinezonu ukrašenom sitnim kristalima koji su pod svjetlom stvarali efekt glamuroznog sjaja.

Odvažan kroj s naglašenim dekolteom i visokim izrezima dodatno je istaknuo njezinu figuru, dok su dugi rukavi i pažljivo raspoređeni detalji cijelom izgledu dali dozu scenske dramatičnosti. Kombinezon je pratio liniju tijela i djelovao poput druge kože, naglašavajući svaki pokret.

Tea Tairović - 3 Foto: Instagram

Cjelokupan dojam upotpunila je raskošna, kovrčava frizura i naglašena šminka, a komentari pratitelja brzo su se počeli nizati.

Tea Tairović - 1 Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

''Prava zvijezda'', ''Ikona naša'', ''Prelijepa'', ''Goriš, a mi gledamo i divimo se'', ''Naklon do poda'', ''Odlično'', ''Sijaš ženo'', ''Grmiš'', ''Kakva žena'', ''Nevjerojatna'', ''Top model'', ''Izgledaš božanstveno'', samo je dio komentara s Instagrama.

Tea Tairović - 1 Foto: Tea Tairović/Instagram

Tea Tairović u Areni Zagreb - 2 Foto: PR

Tea Tairović Foto: Andreja Damnjanović

