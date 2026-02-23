Srpska zvijezda prozirnim kombinezonom naglasila figuru bez mane: ''Top model!''

Tea Tairović posljednjih godina učvrstila je status jedne od najtraženijih regionalnih izvođačica, a njezini nastupi i modna izdanja redovito izazivaju velik interes javnosti.
Srpska pjevačica Tea Tairović na Instagramu je podijelila fotografiju u upečatljivom, zavodljivom izdanju koje je odmah privuklo pažnju njezinih pratitelja.3 vijesti o kojima se priča aktualna tema Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece! razveo se prošle godine Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića, njen izgled privukao je svu pozornost Svaka čast! Obožavani glumac noću radi nešto što je dirnulo tisuće ljudi
Pozirala je u prozirnom, svjetlucavom kombinezonu ukrašenom sitnim kristalima koji su pod svjetlom stvarali efekt glamuroznog sjaja.
Odvažan kroj s naglašenim dekolteom i visokim izrezima dodatno je istaknuo njezinu figuru, dok su dugi rukavi i pažljivo raspoređeni detalji cijelom izgledu dali dozu scenske dramatičnosti. Kombinezon je pratio liniju tijela i djelovao poput druge kože, naglašavajući svaki pokret.
Tea Tairović - 3 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Tko je Barbara Radić? Nova natjecateljica Survivora otkrila nam je što radi kad joj je najteže
Cjelokupan dojam upotpunila je raskošna, kovrčava frizura i naglašena šminka, a komentari pratitelja brzo su se počeli nizati.
Tea Tairović - 1 Foto: M.M./ATA images/PIXSELL
Pogledaji ovo Celebrity Bezvremenska ljepota: Monica Bellucci pokazala zašto je i dalje ikona ljepote
''Prava zvijezda'', ''Ikona naša'', ''Prelijepa'', ''Goriš, a mi gledamo i divimo se'', ''Naklon do poda'', ''Odlično'', ''Sijaš ženo'', ''Grmiš'', ''Kakva žena'', ''Nevjerojatna'', ''Top model'', ''Izgledaš božanstveno'', samo je dio komentara s Instagrama.
Galerija 28 28 28 28 28
Tea Tairović - 1 Foto: Tea Tairović/Instagram
Tea Tairović u Areni Zagreb - 2 Foto: PR
Tea Tairović Foto: Andreja Damnjanović
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Pariška bajka Maje i Šime: Pogledajte njihove romantične fotografije iz Versaillesa
1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Nekad i sad Prepoznajete je? Sapunice su je vinule u zvijezde, a otac joj je glazbena legenda
Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li odakle vam je poznato ovo lice? Najvjernije obožavateljice sigurno ga nisu zaboravile!