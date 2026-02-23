Tko je Barbara Radić? Nova natjecateljica Survivora otkrila nam je što radi kad joj je najteže

Dok se novi natjecatelji pripremaju za najizazovniju avanturu svog života, Barbara Radić u Survivor ulazi s neobičnom smirenošću. Joga, putovanja i volontiranje oblikovali su njezin pogled na svijet, a sada će ga testirati u surovim uvjetima.

Nova sezona Survivora donosi novu generaciju natjecatelja, a među njima je i Barbara Radić, instruktorica joge i djevojka čiji je život već sada obilježen putovanjima, jogom i neprestanim izlascima iz zone komfora. U avanturu nije krenula potpuno sama, sestra joj je bila podrška.

Ideja o Survivoru sazrijevala je upravo kroz njihov odnos.

A za razliku od mnogih koji u show ulaze tražeći potvrdu ili veliku životnu promjenu, Barbara na Survivor gleda drukčije.

Barbara Radić, Survivor - 4 Foto: Nova TV

''Očekujem da će mi Survivor u neku ruku donijeti odmor od vanjskog svijeta'', tvrdi.

U svijetu u kojem stalno nekamo putuje, radi sezonske poslove kako bi financirala nova iskustva i volontira u različitim dijelovima svijeta, Survivor vidi kao izolaciju od buke svakodnevice – priliku da se ogoli sve suvišno.

Ta distanca može biti moćna – omogućava mirno promatranje situacije i racionalno donošenje odluka. No u igri u kojoj emocije često presuđuju ista ta osobina može postati izazov.

Barbara Radić, Survivor - 5 Foto: Privatan album

Pod pritiskom se ne pretvara u eksplozivnog borca. Njezin način suočavanja sa stresom je povlačenje i introspekcija.

''Kad sam neispavana ili pod pritiskom, povlačim se i meditiram'', govori nam.

Upravo ta smirenost dolazi iz iskustava koja su je, kako kratko potvrđuje, već mentalno očvrsnula.

Na pitanje što joj je dosad bilo najteže u životu, nema konkretan odgovor. Možda zato što izazove ne promatra kroz prizmu težine, nego kroz lekcije koje nose.

U dinamici igre vidi se kao netko tko ne mora biti najglasniji da bi bio utjecajan.

Barbara Radić, Survivor - 3 Foto: Privatan album

''Smatram se tihim strategom.''

Neće, dakle, dominirati bukom, nego promišljanjem. Ipak, svjesna je da Survivor često traži i moralno zahtjevne odluke.

''Teško mi je reći jer zavisi o tome što je točno u pitanju'', odgovara na pitanje koliko će joj teško biti nekomu okrenuti leđa ako to igra bude zahtijevala.

Kod ljudi je najviše destabilizira neiskrenost – ali ne samo prema drugima.

''Najviše me iz takta izbaci neiskrenost prema sebi, prije svega, a najviše me privlači autentičnost.''

Barbara Radić, Survivor - 2 Foto: Privatan album

Ta potreba za autentičnošću provlači se i kroz njezin dosadašnji život. Putovanja su, kaže, odluka koja ju je najviše promijenila.

Danas se bavi jogom, radi sezonske poslove kako bi financirala nova iskustva i volontira na različitim mjestima diljem svijeta, često u vrlo različitim uvjetima.

U usporedbi s takvim životnim stilom ekstremni uvjeti Survivora za nju nisu potpuna nepoznanica – više su nastavak već započete avanture.

Obitelj njezinu odluku nije dočekala s iznenađenjem.

''Nisu bili previše iznenađeni jer su se dosad navikli na moj način života'', kaže.

Najveća podrška joj je sestra – ista ona s kojom je prvotno odlučila zakoračiti u tu priču.

Na pitanje postoji li etiketa koju je kroz život morala razbijati, jednostavno odgovara: "Ne."

Barbara Radić, Survivor - 1 Foto: Privatan album

A što je s prvim dojmom? Smatra li da je ljudi često pogrešno procijene?

''Ne, ljudi me procijene točno onako kakvi su oni sami, trudim se ne zamarati se time'', kaže.

Možda je upravo ta smirena sigurnost ono što bi je moglo odvesti daleko u igri u kojoj najčešće pobjeđuju oni koji ostanu najviše svoji.

U Survivor ulazi bez dramatičnih najava, bez potrebe da se dokazuje – nevezana. A hoće li upravo ta nevezanost postati njezina najveća prednost ili slabost, pokazat će teren.

