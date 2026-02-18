Teška životna priča nove Survivor kandidatkinje: ''S 11 godina život mi se promijenio''

Prije nego što je spakirala ruksak za tropske uvjete, prošla je vlastite, mnogo teže testove. Odrastanje uz tešku obiteljsku situaciju, rano preuzimanje odgovornosti i život u kojem se ništa ne uzima zdravo za gotovo oblikovali su njezin pogled na svijet. Danas tvrdi da ju je upravo to pripremilo za sve što je čeka u Survivoru.

U Survivor ne ulaze samo oni koji žele pobjedu. Ulaze i oni koji žele dokaz sebi, iskustvo bez filtera i život ogoljen do srži. Nova kandidatkinja, Elizabeth Zacero, u avanturu ne ulazi impulzivno – iza nje stoji niz životnih iskustava koja su je naučila izdržljivosti, prilagodbi i borbi bez odustajanja.

Otkrila nam je što ju je potaknulo na prijavu, koliko ju je život već testirao i kakva će biti kada nestanu komfor, sigurnost i svakodnevne navike.

Za početak, što je bio onaj trenutak kada je odluka postala konačna?

''Moj presudni trenutak za prijavu u Survivor je bio da sam htjela iskusiti život bez ičega jer mislim da dosta stvari uzimamo zdravo za gotovo, a isto tako i smrt moga oca mi je pokazala kako je život krhak i brz i treba se iskoristiti svaka prilika''.

U Survivor, kaže, ne ulazi s očekivanjima spektakla, već s osobnim ciljem.

Elizabeth Zacero Foto: Nova TV

''Od Survivora ne očekujem ništa pretjerano, osim iskustva da ja to mogu i da sebi dokažem da sam stvorena i za taj svijet ako je potrebno'', kaže nam.

U takvom formatu karakter brzo izlazi na površinu. Kada razmišlja o svojim prednostima, ističe jednu osobinu koja joj je kroz život bila oslonac.

''Moja najjača osobina je da nađem ljepotu u svemu pa čak i u najtežim situacijama''.

A kada nestane sna, hrane i strpljenja?

''Što se tiče mentalnog zdravlja i raditi pod pritiskom jaka sam u tom segmentu jer sam vječni pozitivac, borac sam sigurno jer sam prošla dosta situacija u kojima bi netko samo odustao, a ja kao uporni jarac marširam dalje...'', kaže.

Takav stav, priznaje, nije nastao preko noći.

Elizabeth Zacero Foto: Privatne fotografije

''U životu sam prošla dosta situacija koje su me naučile izazovima i zato cijenim i dobre i loše stvari jer grade karakter''.

Jedan period posebno je obilježio njezino djetinjstvo i odrastanje.

''Rekla bi najteže tada, ali sada vidim koliko mi je dobrog to donijelo, ali definitivno kad su mi s 11 godina priopćili vijest da je tata doživio 2 moždana i da će ostati invalid i tako je i bio punih 13 godina, tako da morali smo se prilagoditi situaciji i počeli smo dosta rano brat i ja raditi i to nas je prilagodilo u jako sposobne ljude, gdje iskreno, sada mi je sve mačji kašalj'', iskreno priča Elizabeth.

U plemenu se ne vidi kao netko tko dominira, već kao oslonac.

''Smatram se timskim igračem, ne volim se previše naglašavati ali tu sam za sve što treba i kad treba''.

Elizabeth Zacero Foto: Privatne fotografije

No Survivor je i igra odluka koje nisu uvijek lake.

''Teško mi je okrenuti leđa, ali na kraju krajeva svi dolaze iz više ciljeva i ne znaš nikad kome je kakva namjera, ali vjerujem da se i mogu takve stvari iskomunicirati gdje nema ni potrebe okretati leđa nego jednostavno reći faca u facu''.

Jasno zna i kakve je osobnosti mogu destabilizirati.

''Iz takta me najviše izbace ljudi koji se na sve žale i vječne su žrtve života, a najviše me privuku oni koju vide pozitivu na kraju svega''.

Elizabeth Zacero Foto: Nova TV

Kroz godine je, kaže, donijela odluku koja joj je promijenila smjer.

''Životna odluka koja mi je promijenila sve je da ganjam ono što ja želim i da si ispunim život s uspomenama i odreknem se toksičnih ljudi iz svog života koliko god to bolilo, jer na kraju krajeva tvoj je život i bolje ga je provesti na svoj način i sam nego žaliti za ono što nismo napravili za sebe. Tako da to je odluka koju stalno moraš donositi i ponavljati''.

Na pitanje o strahovima odgovara kratko i jasno.

''Strahove iskreno nemam, ravna sam crta po tom pitanju'', tvrdi.

Sumnje, ipak, priznaje da postoje – ali s njima zna kako.

''Iskreno, svaki dan imam neku sumnju u sebe, ali isto tako sjetim se svoje najdraže poslovice, a to je "I ovo će proći..." i nastavim dalje i uspijem''.

Tuđa mišljenja, kaže, ne doživljava kao teret.

Elizabeth Zacero Foto: Privatne fotografije

''Ne bavim se mišljenjima ljudi, nemam snage ni energije objasnit sebe nekom drugom. Poštujem svačije mišljenje, ali ne mora značiti da ću ga i poslušati''.

Njezin svakodnevni život već je pun izazova i fizičke discipline.

''Bavim se glumom, pjevanjem, plesom na šipci i plesom na svili. Što se tiče fizičke aktivnosti ne vjerujem da će se razlikovati, a bome ni psihičke. Život umjetnika je jedan posebni Survivor za sebe i kolege će me razumijeti''.

Podrška obitelji nije izostala, iako brige ima.

Elizabeth Zacero Foto: Privatne fotografije

''Najbliži i nisu bili toliko šokirani jer moj život je dosta avanturistički sam po sebi, ali mama je naravno najviše u strahu''-

Upravo je obitelj njezin najveći oslonac.

''Mogu reći da sam toliko blagoslovljena što se tiče ljudi i obitelji u svom životu jer me toliko ljudi podržava ali najviše obitelj, mama prva a onda brat i baka''.

Svjesna je i da prvi dojam često vara.

Elizabeth Zacero Foto: Privatne fotografije

''Mislim da se podcijene moje reakcije na dosta situacija''.

A ako bi avantura završila ranije nego što planira, zna kako bi voljela da je pamte.

Elizabeth Zacero Foto: Privatne fotografije

''Ako bi morala ranije otići, želim da me se pamti po dobrom timskom igraču i osobi koja je tu za sve što treba'', zaključila je Elizabeth.

Jedno je jasno – u Survivor ulazi s iskustvom, snagom i odlukom da svaku priliku, pa i onu najtežu, iskoristi do kraja.

