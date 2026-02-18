Teška životna priča nove Survivor kandidatkinje: ''S 11 godina život mi se promijenio''

Prije nego što je spakirala ruksak za tropske uvjete, prošla je vlastite, mnogo teže testove. Odrastanje uz tešku obiteljsku situaciju, rano preuzimanje odgovornosti i život u kojem se ništa ne uzima zdravo za gotovo oblikovali su njezin pogled na svijet. Danas tvrdi da ju je upravo to pripremilo za sve što je čeka u Survivoru.
U Survivor ne ulaze samo oni koji žele pobjedu. Ulaze i oni koji žele dokaz sebi, iskustvo bez filtera i život ogoljen do srži. Nova kandidatkinja, Elizabeth Zacero, u avanturu ne ulazi impulzivno – iza nje stoji niz životnih iskustava koja su je naučila izdržljivosti, prilagodbi i borbi bez odustajanja.3 vijesti o kojima se priča ''zabrinut sam'' Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu'' "Sunce moje..." Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..." malo promjene Zdravko Mamić ponovno na estetskom zahvatu, evo što je sada napravio!
Otkrila nam je što ju je potaknulo na prijavu, koliko ju je život već testirao i kakva će biti kada nestanu komfor, sigurnost i svakodnevne navike.
Galerija 6 6 6 6 6
Za početak, što je bio onaj trenutak kada je odluka postala konačna?
''Moj presudni trenutak za prijavu u Survivor je bio da sam htjela iskusiti život bez ičega jer mislim da dosta stvari uzimamo zdravo za gotovo, a isto tako i smrt moga oca mi je pokazala kako je život krhak i brz i treba se iskoristiti svaka prilika''.
U Survivor, kaže, ne ulazi s očekivanjima spektakla, već s osobnim ciljem.
Elizabeth Zacero Foto: Nova TV
''Od Survivora ne očekujem ništa pretjerano, osim iskustva da ja to mogu i da sebi dokažem da sam stvorena i za taj svijet ako je potrebno'', kaže nam.
U takvom formatu karakter brzo izlazi na površinu. Kada razmišlja o svojim prednostima, ističe jednu osobinu koja joj je kroz život bila oslonac.
''Moja najjača osobina je da nađem ljepotu u svemu pa čak i u najtežim situacijama''.
A kada nestane sna, hrane i strpljenja?
''Što se tiče mentalnog zdravlja i raditi pod pritiskom jaka sam u tom segmentu jer sam vječni pozitivac, borac sam sigurno jer sam prošla dosta situacija u kojima bi netko samo odustao, a ja kao uporni jarac marširam dalje...'', kaže.
Takav stav, priznaje, nije nastao preko noći.
Elizabeth Zacero Foto: Privatne fotografije
''U životu sam prošla dosta situacija koje su me naučile izazovima i zato cijenim i dobre i loše stvari jer grade karakter''.
Jedan period posebno je obilježio njezino djetinjstvo i odrastanje.
''Rekla bi najteže tada, ali sada vidim koliko mi je dobrog to donijelo, ali definitivno kad su mi s 11 godina priopćili vijest da je tata doživio 2 moždana i da će ostati invalid i tako je i bio punih 13 godina, tako da morali smo se prilagoditi situaciji i počeli smo dosta rano brat i ja raditi i to nas je prilagodilo u jako sposobne ljude, gdje iskreno, sada mi je sve mačji kašalj'', iskreno priča Elizabeth.
U plemenu se ne vidi kao netko tko dominira, već kao oslonac.
''Smatram se timskim igračem, ne volim se previše naglašavati ali tu sam za sve što treba i kad treba''.
Elizabeth Zacero Foto: Privatne fotografije
No Survivor je i igra odluka koje nisu uvijek lake.
''Teško mi je okrenuti leđa, ali na kraju krajeva svi dolaze iz više ciljeva i ne znaš nikad kome je kakva namjera, ali vjerujem da se i mogu takve stvari iskomunicirati gdje nema ni potrebe okretati leđa nego jednostavno reći faca u facu''.
Jasno zna i kakve je osobnosti mogu destabilizirati.
''Iz takta me najviše izbace ljudi koji se na sve žale i vječne su žrtve života, a najviše me privuku oni koju vide pozitivu na kraju svega''.
Elizabeth Zacero Foto: Nova TV
Kroz godine je, kaže, donijela odluku koja joj je promijenila smjer.
''Životna odluka koja mi je promijenila sve je da ganjam ono što ja želim i da si ispunim život s uspomenama i odreknem se toksičnih ljudi iz svog života koliko god to bolilo, jer na kraju krajeva tvoj je život i bolje ga je provesti na svoj način i sam nego žaliti za ono što nismo napravili za sebe. Tako da to je odluka koju stalno moraš donositi i ponavljati''.
Na pitanje o strahovima odgovara kratko i jasno.
''Strahove iskreno nemam, ravna sam crta po tom pitanju'', tvrdi.
Sumnje, ipak, priznaje da postoje – ali s njima zna kako.
''Iskreno, svaki dan imam neku sumnju u sebe, ali isto tako sjetim se svoje najdraže poslovice, a to je "I ovo će proći..." i nastavim dalje i uspijem''.
Tuđa mišljenja, kaže, ne doživljava kao teret.
Elizabeth Zacero Foto: Privatne fotografije
''Ne bavim se mišljenjima ljudi, nemam snage ni energije objasnit sebe nekom drugom. Poštujem svačije mišljenje, ali ne mora značiti da ću ga i poslušati''.
Njezin svakodnevni život već je pun izazova i fizičke discipline.
''Bavim se glumom, pjevanjem, plesom na šipci i plesom na svili. Što se tiče fizičke aktivnosti ne vjerujem da će se razlikovati, a bome ni psihičke. Život umjetnika je jedan posebni Survivor za sebe i kolege će me razumijeti''.
Podrška obitelji nije izostala, iako brige ima.
Elizabeth Zacero Foto: Privatne fotografije
''Najbliži i nisu bili toliko šokirani jer moj život je dosta avanturistički sam po sebi, ali mama je naravno najviše u strahu''-
Upravo je obitelj njezin najveći oslonac.
''Mogu reći da sam toliko blagoslovljena što se tiče ljudi i obitelji u svom životu jer me toliko ljudi podržava ali najviše obitelj, mama prva a onda brat i baka''.
Svjesna je i da prvi dojam često vara.
Elizabeth Zacero Foto: Privatne fotografije
''Mislim da se podcijene moje reakcije na dosta situacija''.
A ako bi avantura završila ranije nego što planira, zna kako bi voljela da je pamte.
Elizabeth Zacero Foto: Privatne fotografije
''Ako bi morala ranije otići, želim da me se pamti po dobrom timskom igraču i osobi koja je tu za sve što treba'', zaključila je Elizabeth.
Jedno je jasno – u Survivor ulazi s iskustvom, snagom i odlukom da svaku priliku, pa i onu najtežu, iskoristi do kraja.
Dodatne zanimljivosti o Elizabeth čitajte na portalu Nove TV.
Pogledaji ovo inMagazin Vraća se Survivor: Nove igre, nove taktike i borba za preživljavanje!