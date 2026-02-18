Zdravko Mamić ponovno na estetskom zahvatu, evo što je sada napravio!

Zdravko Mamić drugi puta u tri godine je odlučio podvrgnuti se transplataciji kose u jednoj privatnoj klinici.

Nekadašnji izvršni dopredsjednik Dinama Zdravko Mamić podvrgnuo se novom estetskom zahvatu. 66-godišnji Mamić, koji gotovo desetljeće živi u Bosni i Hercegovini, u jednoj privatnoj klinici u Sarajevu je išao na drugi dio transplatacije kose, nakon što je prvi dio obavio u travnju 2023. godine.

Fotografijama sa zahvata pohvalila se sama klinika na društvenim mrežama, a možete ih pogledati OVDJE.

Galerija 10 10 10 10 10

Zdravko Mamić Foto: Zaja Mind/Instagram

Zdravko Mamić Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL

Zdravko Mamić Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL

"Gospodin Zdravko Mamić, jedan od najpoznatijih imena hrvatskog nogometa i dugogodišnji rukovoditelj Dinamo Zagreba, za drugu fazu transplantacije kose ponovo je izabrao našeg stručnjaka za transplantaciju kose Hasana Hüseyina Kızılkaya.

Zdravko Mamić Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Zdravko Mamić Foto: Paun Paunović/Cropix

Zdravko Mamić Foto: Damjan Tadic/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..."

Prva faza je izvedena u to vrijeme u Sarajevu, u drugoj klinici, također pod stručnim rukovodstvom Hasana Hüseyina Kızılkaya, a za drugu fazu ponovo je odlučio da svoj izbor povjeri našem stručnjaku za transplantaciju kose. Operacija druge faze je uspješno završena, a rezultate ćemo uskoro s radošću podijeliti s javnošću", napisali su u objavi.

Mario i Zdravko Mamić Foto: Jurica Galoić/Pixsell

Zdravko Mamić Foto: Duje Klaric/Cropix

Još 2016., dok je živio u Hrvatskoj, Mamić je već iskusio čari estetske kirurgije, podvrgnuvši se mikropigmentaciji vlasišta u jednom zagrebačkom studiju kako bi stvorio dojam gušće kose.

Nedavno je bio na jednom koncertu sa kćerima, nakon čega se počelo pisati kako je jedna od njih trudna. Više o tome pročitajte OVDJE.

Lani je plesao po stolu na koncertu Lepe Brene. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Je li ovo kraj? Holivudska miljenica poručila da je spremna na veliki zaokret

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Vatreno crveni bikini istaknuo prirodne obline kubanske ljepotice!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Mračna tajna kultnog showa: Dokumentarac razotkrio što se događalo iza kamera

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda otac Leonarda DiCaprija? Nakon dugo vremena viđeni su zajedno u izlasku!