Financijski problemi? Zvijezda "Dawson's Creeka" uoči smrti se borila s poreznim dugom

U javnost je izašao podatak kako je glumac Jason Van Der Beek, prije smrti u dobi od 48 godina, imao problem s poreznom upravom.

Smrt Jamesa Van Der Beeka u dobi od 48 godina, nakon dvogodišnje borbe s kolorektalnim karcinomom, potresla je obožavatelje diljem svijeta.

No osim tuge zbog gubitka zvijezde serije "Dawson’s Creek", u javnosti su se pojavili i detalji o financijskim izazovima s kojima se glumac suočavao posljednjih godina.

Galerija 26 26 26 26 26

James Van Der Beek Foto: Profimedia

James Van Der Beek - 2 Foto: Instagram

James Van Der Beek - 4 Foto: Profimedia

Van Der Beek i njegova supruga Kimberly 2021. godine zaprimili su savezni porezni zalog zbog neplaćenih poreza iz 2017. i 2019. godine. Ukupni dug iznosio je 269.328,62 dolara. Iako su u to vrijeme bili suočeni s ozbiljnim financijskim opterećenjem, par je dug u cijelosti podmirio, a zalog je ukinut u travnju 2022.

Glumcu je 2024. dijagnosticiran karcinom debelog crijeva trećeg stadija. Troškovi liječenja bili su iznimno visoki, a nakon njegove smrti pokrenuta je GoFundMe kampanja za pomoć Kimberly i njihovo šestero djece, a u samo nekoliko dana prikupljeno je više od 2,6 milijuna dolara.

James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek Foto: Profimedia

James Van Der Beek Foto: Profimedia

James Van Der Beek - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Noć koja je izmakla kontroli: Dramatični detalji uhićenja slavnog glumca

U opisu kampanje navodi se da su troškovi liječenja ostavili obitelj bez sredstava te da im je potrebna pomoć kako bi ostali u svom domu i osigurali djeci stabilnost i nastavak školovanja.

Obitelj se 2020. preselila iz Los Angelesa u Spicewood u Teksasu, želeći mirniji život bliže prirodi. Van Der Beek je tada istaknuo kako želi djeci pružiti više prostora i drugačiji, praktičniji način života.

James Van Der Beek sa suprugom - 1 Foto: Instagram

James Van Der Beek sa suprugom - 2 Foto: Instagram

Mjesec dana prije smrti kupio je ranč od 36 jutara vrijedan 4,76 milijuna dolara, koji su prethodno iznajmljivali. U kupnji su mu pomogli prijatelji putem zaklade kako bi obitelj mogla prijeći s najma na hipoteku.

Posljednje godine bile su emocionalno iscrpljujuće za obitelj. Glumac je 2020. izgubio majku, dok je Kimberly prošla kroz pet spontanih pobačaja. Unatoč svemu, par je nastojao održati obiteljsku stabilnost i privatnost.

James Van Der Beek - 3 Foto: Profimedia

James Van Der Beek - 7 Foto: Profimedia

James Van Der Beek - 1 Foto: Instagram

Tijekom liječenja, glumac je stavio na aukciju osobne memorabilije iz serije i filma "Varsity Blues" kako bi pokrio troškove terapija, ne samo za sebe, već i za druge pacijente.

Unatoč financijskim izazovima i teškoj bolesti, Van Der Beek je do kraja ostao posvećen obitelji. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly te šestero djece – Oliviju, Annabel, Emiliju, Gwendolyn, Joshuu i Jeremiaha, koji su mu, prema riječima prijatelja, bili najveći prioritet.

Koje sve tragedije su obilježile glumački ansambl serije, otkrijte OVDJE.

Od Van Der Beeka se oprostila i Katie Holmes, o čemu više čitajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Zagrebačka Brazilka na najvećoj pozornici svijeta: Pogledajte vatreni kostim latino-ljepotice koja živi u Hrvatskoj

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Zavirite u luksuzni stan srpske zvijezde koja je pjevala u Zagrebu, jedan kutak posebno privlači pozornost!

Pogledaji ovo Celebrity Vatreno crveni bikini istaknuo prirodne obline kubanske ljepotice!

Pogledaji ovo Celebrity Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''