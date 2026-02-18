Vatreno crveni bikini istaknuo prirodne obline kubanske ljepotice!

Camila Cabello uživa na odmoru, a prizorima se pohvalila na društvenim mrežama.
Pjevačica Camila Cabello ovih dana puni baterije na sunčanoj destinaciji, a djelić atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.
Camila je pozirala u upečatljivom crvenom bikiniju jednostavnog kroja koji je istaknuo njezinu vitku liniju i prirodne obline. Bez pretjerane šminke i s kosom skupljenom u ležeran rep, pjevačica je pokazala prirodan izgled i samopouzdanje.
Na nekim kadrovima uživa u kristalno čistom moru okružena ribama, dok na drugima pozira na pijesku ispod palme.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Cabello je pokazala zavidnu formu, a njezina objava brzo je prikupila brojne reakcije obožavatelja, koji su pohvalili njezin prirodni izgled i samopouzdanje.
Foto: Instagram
''Predivna'', ''Obožavam te'', ''Zgodna'', ''Savršena'', ''Kako si zgodna'', ''Princeza'', ''Vatra'', ''Plaži ti tako idealno pristaje'', ''Ne mogu, zaista si predivna'', dio je pohvala s njezinog Instagrama.
Nedavno je snimljena s milijarderom u ljubavnom zanosu. O kome se radi, doznajte OVDJE.
