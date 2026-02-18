Kolinda na Olimpijskim igrama srela princa, zajedno su pozirali: ''S kolegom na slalomu!''

Bivša hrvatska predsjednica javila se s tribina Zimskih olimpijskih igara u Cortini, gdje je u društvu posebnog gosta pratila današnji slalom.

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je u središtu pozornosti – ovoga puta na zimskim olimpijskim borilištima u talijanskoj Cortini d'Ampezzo.

Na današnjem slalomu u sklopu Zimskih olimpijskih igara bivša predsjednica uživala je u sportskom spektaklu u društvu dragih prijatelja. Posebnu pažnju privukao je susret s princom Albertom od Monaka, članom Međunarodnog olimpijskog odbora (IOC), s kojim već godinama dijeli prijateljske i profesionalne odnose unutar olimpijske obitelji.

Fotografija s tribina, uz snježnu kulisu i olimpijsku atmosferu, pokazuje dobro raspoloženo društvo – uz princa Alberta, ondje je bila i Blanka Mateša, supruga našeg bivšeg premijera Zlatka Mateše.

Pogledaji ovo Celebrity Noć koja je izmakla kontroli: Dramatični detalji uhićenja slavnog glumca

''Danas na slalomu u Cortini s dragim prijateljima, kolegom iz IOC-a, princem Albertom II. od Monaka, i Blankom Matešom", poručila je uz objavu Kolinda.

Podsjetimo, princ Albert od Monaka u braku je s princezom Charlene, koju je godinama pratio nadimak najtužnije princeze na svijetu jer je na dan svog vjenčanja plakala. Više čitajte OVDJE.

Vjenčanje princeze Charlene i princa Alberta 2011. - 8 Foto: Afp

Ovih dana Kolinda je progovorila i o svojoj kćeri Katarini, koja je inače profesionalna klizačica, više čitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Bile su mu tek 23 godine: Smrt mladog influencera nakon višegodišnje bolesti shrvala pratitelje

Kako su maškare u rodnom kraju bivše predsjednice rekreirale njezine viralne trenutke s puta na Antarktiku, pogledajte OVDJE.

Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici - 8 Foto: Instagram

Svoje znanje o Kolindi Grabar-Kitarović provjerite OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Zagrebačka Brazilka na najvećoj pozornici svijeta: Pogledajte vatreni kostim latino-ljepotice koja živi u Hrvatskoj

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Jesu li nove fotke fatalne plavuše u donjem rublju najprovokativnije dosad?

Pogledaji ovo Nekad i sad Nova promjena imidža nekadašnje slatkice zabezeknula je njezine fanove: ''Nema šanse da je to ona!''