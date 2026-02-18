Vinča dolazi u Arenu Zagreb! Prvi je domaći komičar s ovim uspjehom

Goran Vinčić Vinča u prosincu 2026. sprema spektakl u zagrebačkoj Areni!

Nakon brojnih koncertnih, kazališnih i sportskih dvorana po cijeloj regiji došlo je vrijeme da Goran Vinčić Vinča - osvoji i zagrebačku Arenu!

Vinča će tako postati ne samo prvi komičar iz Hrvatske ili regije, već prvi komičar Europe koji će na pozornicu u Arenu Zagreb donijeti vrhunski stand up show! U ponedjeljak 21. prosinca 2026. godine smijeh će ispuniti najveću zagrebačku dvoranu!

"Ovo je najveći korak u mojoj stand up karijeri, trenutak kada stand up dolazi rame uz rame sa svjetskom stand up i glazbenom scenom. Hvala publici koja je omogućila da se odvažim na ovaj pothvat'', sretan je Vinča koji će publici predstaviti sasvim novi materijal.

Goran Vinčić Vinča - 1 Foto: Sara Gomez Dubois

Nastup u Areni logičan je potez najpoznatijeg komičara osobito nakon uspjeha na zagrebačkoj Šalati gdje je u rekordnom roku rasprodao čak dva datuma! U Arenu Zagreb dolazi potpuno spreman, jer će novi repertoar "brusiti" na manjim nastupima diljem regije.

"Uskoro krećem na novu turneju "Komedija je ozbiljna stvar" koju će hrvatska publika imati prilike pogledati tek u Areni, tako da spremam najjači show do sada!", jasan je Vinča.

Goran Vinčić Vinča - 2 Foto: Sara Gomez Dubois

Iako se odabirom dvorane upušta u sasvim nepoznat teritorij, ono što ostaje isto i prepoznatljivo je njegov fantastičan humor. Pa tako, Vinča može najaviti da će i njegova baka Dušanka, koja je toliko spominjana i ovaj put pronaći svoje mjesto u showu. A što ona kaže na nastup u Areni Zagreb?

"Baba još nije svjesna veličine dvorane koju radim, apsolutna je podrška i nada se ću ju spomenuti - kao da ne zna da je nezaobilazna u mojim nastupima'', smije se Vinča, a na pitanje što će dalje, sada kada je odlučio skinuti i najveću zagrebačku dvoranu sa svog popisa:

"Sad je još ostao neki veći stadion i hipodrom! Šalim se naravno, ne razmišljam puno o tome što poslije, jedino znam da ću raditi jedan filmski projekt o kojem ne smijem puno govoriti'', misteriozan je Vinča.

Njegovom se ponovnom pojavljivanju na filmu također veselimo osobito nakon malog, ali odličnog gostovanja u hit filmu Svadba.

