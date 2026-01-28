Tko je novi zločesti dečko iz zavrzlame koju svi uspoređuju s globalnim hitom?

Serija ''Finding Her Edge'' nazivaju zamjenom uspješnice ''The Summer I Turned Pretty'', koja je zaludila svijet – upravo zbog novog ljubavnog trokuta.

''Finding Her Edge'' nova je romantična dramska serija koja donosi priču o Adriani Russo, mladoj klizačici koja se nakon velike obiteljske tragedije pokušava vratiti na led – i pronaći sebe. Suočena s pritiscima, očekivanjima i osobnim gubicima, Adriana se udružuje s novim partnerom u paru, što pokreće ne samo novu sportsku fazu već i niz emotivnih preokreta.

Ulogu Braydena Elliotta, Adrianina novog klizačkog partnera, tumači kanadski glumac Cale Ambrozic.

Cale Ambrozic u seriji ''Finding Her Edge'' Foto: Profimedia

Njegov lik donosi dozu sportskog talenta, ali i onu prijeko potrebnu iskru buntovnika – Brayden je zločesti dečko serije, dovoljno karizmatičan da privuče pozornost i dovoljno nepredvidiv da unese nemir. Kemija između njega i glavne junakinje dodatno pojačava napetost dajući seriji ritam koji drži gledatelje prikovane za ekran.

Inače, Ambrozic ima 23 godine, a prije glumačke karijere igrao je hokej za srednjoškolski tim Notre Dame Hounds. Na ekranu se prvi put pojavio 2022. godine u kratkom filmu ''Lighthead'', a ubrzo nakon toga uslijedile su zapažene uloge.

Publika ga je mogla gledati i kao Blakea Beaumonta u seriji ''We Were Liars'', kao Howarda u ''Hotel'' Cocaine te kao mladog Stephena u drami ''Husband, Father, Killer''. Njegov sljedeći projekt već je potvrđen – Cale će imati ulogu u novoj seriji ''The Body'', redateljice Quinn Shepard.

Cale Ambrozic Foto: Profimedia

A da je taj mladi glumac itekako zapažen, govore i brojke na njegovim društvenim mrežama – na Instagramu ga prati više od 80 tisuća ljudi, a njegova popularnost iz dana u dan raste.

