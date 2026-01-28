Naš bivši premijer i supruga podijelili su romantičnu fotografiju s luksuznog zimskog odmora

Sunce, bijeli pijesak i tirkizno more bili su savršena kulisa za zimski bijeg Blanke i Zlatka Mateše na luksuzne Maldive.
Poznati par nedavno je uživao na bajkovitim Maldivima, a djelić atmosfere s egzotičnog putovanja Blanka je podijelila i sa svojim pratiteljima.
Na fotografijama s pješčanih plaža i sa zalaskom sunca Blanka i Zlatko poziraju opušteni i nasmijani. Posebnu pažnju privukla je elegantna Blanka u svijetloj haljini, dok je Zlatko ostao vjeran ležernoj, ali sofisticiranoj kombinaciji – savršen spoj za romantičnu večer uz more.
Uz objavljene fotografije Blanka je napisala:
''Sad mi je radno i hladno, pa uživam bar u fotkama s nedavnog puta na Maldive, gdje smo proveli savršene zimske praznike. Mi.''
Zlatko Mateša sa suprugom - 3 Foto: Facebook
Zlatko i Blanka Mateša Foto: Facebook
Iako su se već vratili svakodnevnim obavezama, jasno je da će im uspomene s ovog putovanja još dugo grijati hladne zimske dane. Maldivi su, čini se, bili idealna destinacija za punjenje baterija – i za ljubav i za nove radne izazove.
Mateša je u Blanki pronašao utjehu nakon prekida veze s 12 godina mlađom epidemiologinjom Dijanom Mayer, s kojom je u vezi bio tri godine.
Zlatko i Blanka Mateša - 1 Foto: Ronald Gorsic/Cropix
Zlatko Mateša i Blanka Kačer - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Više o njihovoj ljubavi pročitajte OVDJE.
Kako izgleda Blankin sin, koji studira u SAD-u, pogledajte OVDJE.
