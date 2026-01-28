Naš bivši premijer i supruga podijelili su romantičnu fotografiju s luksuznog zimskog odmora

Sunce, bijeli pijesak i tirkizno more bili su savršena kulisa za zimski bijeg Blanke i Zlatka Mateše na luksuzne Maldive.

Dok se kod nas temperature spuštaju i svakodnevica postaje sve radnija, Blanka i Zlatko Mateša odlučili su barem nakratko pobjeći od hladnoće.

Poznati par nedavno je uživao na bajkovitim Maldivima, a djelić atmosfere s egzotičnog putovanja Blanka je podijelila i sa svojim pratiteljima.

Na fotografijama s pješčanih plaža i sa zalaskom sunca Blanka i Zlatko poziraju opušteni i nasmijani. Posebnu pažnju privukla je elegantna Blanka u svijetloj haljini, dok je Zlatko ostao vjeran ležernoj, ali sofisticiranoj kombinaciji – savršen spoj za romantičnu večer uz more.

Uz objavljene fotografije Blanka je napisala:

''Sad mi je radno i hladno, pa uživam bar u fotkama s nedavnog puta na Maldive, gdje smo proveli savršene zimske praznike. Mi.''

Zlatko Mateša sa suprugom - 3 Foto: Facebook

Zlatko i Blanka Mateša Foto: Facebook

Iako su se već vratili svakodnevnim obavezama, jasno je da će im uspomene s ovog putovanja još dugo grijati hladne zimske dane. Maldivi su, čini se, bili idealna destinacija za punjenje baterija – i za ljubav i za nove radne izazove.

Mateša je u Blanki pronašao utjehu nakon prekida veze s 12 godina mlađom epidemiologinjom Dijanom Mayer, s kojom je u vezi bio tri godine.

Zlatko i Blanka Mateša - 1 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Zlatko Mateša i Blanka Kačer - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Više o njihovoj ljubavi pročitajte OVDJE.

Kako izgleda Blankin sin, koji studira u SAD-u, pogledajte OVDJE.

