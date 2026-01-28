Tko je sestra Zvonimira Srne? Zbog bratove ozljede plakala je na tribinama

Antonela Srna nije skrivala emocije dok je njezin brat, rukometaš Zvonimir Srna, u bolovima napuštao teren.

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u dramatičnoj utakmici protiv Slovenije na Europskom prvenstvu. No, veselje u hrvatskom taboru pomutila je ozljeda Zvonimira Srne, koji se ozlijedio tijekom drugog poluvremena.

Naš rukometaš je morao napustiti teren, a zabrinuta lica s tribina nisu promaknula kamerama – među njima i ono njegove sestre, Antonele Srne, koja je sve emotivno proživljavala s tribina. Gledajući brata u jednom trenutku je i zaplakala.

A tko je ova mlada dama?

Naime, Antonela, koja ponosno prati svaku bratovu utakmicu, mlađa je sestra nešeg rukometaša.

Rođena 5. ožujka 2003. u Metkoviću, lijepa brineta pripada jednoj od najslavnijih sportskih obitelji u Hrvatskoj, no ona je odlučila je ići potpuno drugačijim putem.

Umjesto sportskih terena, odabrala je akademski život – preselila se u Zagreb, gdje studira na Medicinskom fakultetu.

Ona se drži podalje od javnosti, ali smo je imali priliku vidjeti i nekoliko puta na zagrebačkoj špici, gdje je mamila poglede svojim izdanjima.

A da je u ovoj obitelji sport u genima, dokaz su i roditelji – otac Renato, nekadašnji nogometni vratar NK Neretve, i majka Ivana, bivša rukometašica. Zanimljivo je i da su Zvonimir i Antonela, nećaci nekadašnjega nogometnog reprezentativca Darija Srne.

