Tko je sestra Zvonimira Srne? Zbog bratove ozljede plakala je na tribinama

Antonela Srna nije skrivala emocije dok je njezin brat, rukometaš Zvonimir Srna, u bolovima napuštao teren.
Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u dramatičnoj utakmici protiv Slovenije na Europskom prvenstvu. No, veselje u hrvatskom taboru pomutila je ozljeda Zvonimira Srne, koji se ozlijedio tijekom drugog poluvremena.3 vijesti o kojima se priča ''čudni su osjećaji'' Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju: ''Još uvijek ne mogu vjerovati'' godinama vodi borbu Teško je povjerovati da je ovo stvarno ona! Nova fotografija nekadašnje ljepotice šokirala je fanove imao je samo 28 godina Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Naš rukometaš je morao napustiti teren, a zabrinuta lica s tribina nisu promaknula kamerama – među njima i ono njegove sestre, Antonele Srne, koja je sve emotivno proživljavala s tribina. Gledajući brata u jednom trenutku je i zaplakala.
A tko je ova mlada dama?
Antonela Srna Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Naime, Antonela, koja ponosno prati svaku bratovu utakmicu, mlađa je sestra nešeg rukometaša.
Antonela Srna Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Rođena 5. ožujka 2003. u Metkoviću, lijepa brineta pripada jednoj od najslavnijih sportskih obitelji u Hrvatskoj, no ona je odlučila je ići potpuno drugačijim putem.
Antonela Srna Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Umjesto sportskih terena, odabrala je akademski život – preselila se u Zagreb, gdje studira na Medicinskom fakultetu.
Galerija 8 8 8 8 8
Pogledaji ovo inMagazin Razmišlja li Sandra Elkasević o proširenju obitelji? ''Dok mi maštamo Bog se smije, ne odlučujemo mi o tome''
Ona se drži podalje od javnosti, ali smo je imali priliku vidjeti i nekoliko puta na zagrebačkoj špici, gdje je mamila poglede svojim izdanjima.
Antonela Srna Foto: Josip Moler / CROPIX
Antonela Srna Foto: Josip Moler / CROPIX
Antonela Srna Foto: Josip Moler / CROPIX
Antonela Srna Foto: Josip Moler / CROPIX
A da je u ovoj obitelji sport u genima, dokaz su i roditelji – otac Renato, nekadašnji nogometni vratar NK Neretve, i majka Ivana, bivša rukometašica. Zanimljivo je i da su Zvonimir i Antonela, nećaci nekadašnjega nogometnog reprezentativca Darija Srne.
Pogledaji ovo Celebrity Kakvi prizori! Naši rukometaši poslije trijumfa sa Slovenijom poletjeli u zagrljaje najmilijih
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Ostavila je sjajan trag iza sebe, ali i tragediju koja se zauvijek veže uz njezino ime
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Milijunašica počastila fanove bujnim kadrovima u bikiniju: Okrenula je leđa i zapalila Instagram!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Ostavila je sjajan trag iza sebe, ali i tragediju koja se zauvijek veže uz njezino ime