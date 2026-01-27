Razmišlja li Sandra Perković o proširenju obitelji? ''Dok mi maštamo Bog se smije, ne odlučujemo mi o tome''

Jednu od naših najuspješnijih sportašica Sandru Elkasević navikli smo gledati u sportskim izdanjima, a kad se sredi, potpuno je jasno da je prava poznavateljica mode. Čega najviše ima u ormaru, kako gleda na brak, ali i razmišlja li o proširenju obitelji, zna naša Julija Bačić Barać.

Sandra Elkasević jedna je od ovogodišnjih dobitnica nagrade Timeless Beauty-priznanja koje slavi snagu i postignuća istaknutih žena. Upravo s takvim se ženama okružila i Sandra.

''Imam iskreno sreću da žene koje su oko mene su prave prijateljice, a žena ženi je vuk samo ako je ta žena ljubomorna na drugu ženu, a ja nemam takve žene u svom okrugu'', priča nam Sandra.

Sandra otvoreno govori o ženama danas i njihovim brojnim ulogama.

''Više nisu samo majke, domaćice i kućanice, iako kad to pogledaš to je nekad puno zahtjevniji posao nego ići na posao i radii 8 sati, ali mislim da su sada žene i majke i kućanice i domaćice i u to rade 8 sati, izlaze van, imaju svoj društveni život''.

A kad ona iskoristi pauzu od natjecanja i izađe, onda i modna kombinacija mora biti pomno osmišljena.

''Jako se volim urediti i nekako pokazati tu svoju ženstvenu stranu jer opet sutra uskačem u trenirku i nastavljam svoj posao dalje''.

Osim trenirki i tenisica, čega najviše ima u ormaru jedne od naših najuspješnjih sportašica?

''Što sam starija, slaba sam na sve kad sam bila mlađa voljela sam cipele, volim dobar nakit, koji traje koji je dugovječan, volim torbice, cipele i u to ću uložiti te statement haljine i odijela''.

Ulaže puno i u odnos sa svojim suprugom Edisom za kojeg se udala prije dvije godine. Brak nakon dugogodišnje veze, za nju nikako nije samo papir.

''Kad si u braku puno si obzirniji ne zato što imaš neki poriv da bi nešto napravio zato što si u braku, nego jednostavno ta neka odgovornost, ponos da ti nosiš osobu koju si ti izabrao i koja je tebe pozvala da budeš njegova obitelj, mislim da je to velika odgovornost i da nam je u braku još ljepše''.

Je li s brakom stiglo i ono neugodno pitanje - a kad će dijete?

''Pa to je stiglo puno prije braka'', priznaje nam Sandra.

Ova tridesetpetogodišnjakinja voljela bi se jednog dana ostvariti i u ulozi majke.

''Dok mi maštamo Bog se smije, ne odlučujemo mi o tome, ja se nadam da ću jednog dana biti majka i da smo na dobrom putu, najvažnije je da se mi dobro slažemo, a Edis će sigurno biti dobar tata. Možda u skorije vrijeme, kako Bog odluči tako će biti''.

Nakon udaje Sandra je odmah promijenila prezime. Iako se na to danas odlučuje sve više žena, za nju nije bila opcija dva prezimena, staro i novo.

''Neću reći da sam tradicionalna, ali nekako mi je ako sam se udala za svog izabranika Elkasevića normalno da uzmem i njegovo prezime i postala sam njegova žena. Sandra Perković je puno toga napravila, vrijeme je za neke nove nade, onda sam ja ta nova nada Sandra Elkasević''.

2025. za nju nije bila laka godina, mnogi još pamte njezine suze nakon što je u rujnu ostala bez medalje na svjetskom prvenstvu u Tokiju.

''Kad sam izašla sa stadiona dočekali su me naši novinari koje već smatram prijateljima s kojima kao što i s tobom rzagovaram, razgovoram kao da pričam prijatelju. Kad je krenuo taj naš intervju tu su se ubacili strani reporteri i skoristili taj trenutak da najbolja hrvatska sportašica dolazi do tog svog nekog kraha'', priča nam Sandra te dodaje.

''Mislim da sam time samo pokazala da sam čovjek iako mi je u početku bilo malo neugodno jer stvarno ružno plačem'', sasvim iskreno rekla je Sandra.

A prošlu godinu pamtiti će i po adaptaciji stana koja nikad ne može proći bez

''Sad smo se odlučili posvetiti tome, radovi su pri kraju i mislim da kad se vratim u svoje gnjezdo, da će sve biti kako treba''.

A sve će biti kako treba i u 2026. Jer s iskustvom koje nosi i motivacijom koja je nikada nije napustila, ne sumnjamo da će i u ovoj godini Sandra nastaviti nizati uspjehe.

Galerija 2 2 2 2 2

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Matija Cvek s Dinamom ima posebnu vezu: ''Kći Lota već ima člansku iskaznicu''

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Kakvi prizori! Naši rukometaši poslije trijumfa sa Slovenijom poletjeli u zagrljaje najmilijih