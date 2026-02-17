Kako je hrabra ljepotica borbu s rakom poretvorila u snažno poglavlje svog života?

Od svjetskih modnih pista do bolničkih hodnika - priča Biance Balti dirnula je žene diljem svijeta.

Bianca Balti, talijanski supermodel koju mnogi nazivaju jednom od najfatalnijih Talijanki, 2024. godine otkrila je da boluje od karcinoma jajnika. Od tada s pratiteljima dijeli iskrene i osobne trenutke svoje borbe, ali i podsjetnike na to tko je izvan dijagnoze.

U jednoj od posljednjih objava odlučila je napraviti kratak presjek svog života.

''Ako si ovdje nov, dopusti mi da ti ukratko ispričam svoju priču. Ja sam 41-godišnja žena iz Italije koja živi svoj američki san u sunčanoj Kaliforniji. Majka sam Matilde (18) i Mie (10) — biti njihova mama ono je na što sam najponosnija.''

Osvrnula se i na svoju impresivnu karijeru.

''U proteklih 21 godinu izgradila sam manekensku karijeru iznad svojih najluđih snova. Nosila sam revije na najpoznatijim modnim pistama. Imala sam čast krasiti naslovnice nekih od najprestižnijih svjetskih magazina. Bila sam dio nekih od najekskluzivnijih i nezaboravnih događanja.''

Bianca Balti Foto: Profimedia

Potom je otvoreno progovorila o zdravstvenim izazovima.

''Godine 2021. saznala sam da nosim genetsku mutaciju BRCA1 te sam, kako bih zaštitila svoje zdravlje, krajem 2022. godine podvrgnuta preventivnoj dvostrukoj mastektomiji. Sanjala sam o tome da imam još djece, zato sam zamrznula jajne stanice i oklijevala s uklanjanjem jajnika.''

Bianca Balti Foto: Instagram

A potom je uslijedio najteži udarac.

''U rujnu 2024. rečeno mi je da imam rak jajnika u trećem stadiju te sam prošla veliku operaciju uklanjanja tumora koja je zahvatila više organa. 14. listopada 2024. započela sam kemoterapiju. Obećala sam sebi da nikada neću gledati kako mi kosa otpada, pa sam obrijala glavu. Mislila sam da ću nositi svoju lijepu periku, ali više sam se osjećala kao svoja u šeširima.''

Bianca Balti Foto: Instagram

''Željela sam se ponovno osjećati normalno, pa sam organizirala snimanja kako bih modnu industriju podsjetila da ljepota ne nestaje s bolešću.''

A samo dva tjedna nakon posljednje kemoterapije suvodila je Festival talijanske glazbe u Sanremu, najugledniji talijanski televizijski događaj.

Bianca Balti Foto: Profimedia

''Stotine žena iz cijelog svijeta javile su mi se, potvrđujući da dijeljenje naših priča pomaže drugima da se osjete viđeno i ohrabreno. Godinu dana kasnije, evo me s novom svrhom: koristiti svoj rad i svoj imidž kako bih dala nadu i snagu ženama koje su prošle isti težak put.''

Bianca Balti Foto: Instagram

Od svjetskih modnih pista do najteže osobne bitke, Bianca Balti pokazala je da prava snaga ne leži u savršenstvu — već u hrabrosti da svoju ranjivost podijeli s drugima.

