Nova životna misija

Kako je hrabra ljepotica borbu s rakom poretvorila u snažno poglavlje svog života?

Piše H. L., Danas @ 21:27 Celebrity komentari
Bianca Balti Bianca Balti Foto: Instagram

Od svjetskih modnih pista do bolničkih hodnika - priča Biance Balti dirnula je žene diljem svijeta.

Tko je nova djevojka Bake Praseta, Milena Stamenković?
Koga ljubi srpski influencer kojem je zapaljen automobil? Atraktivnu brinetu prate stotine tisuća ljudi
Nina Badrić nastupila u dvorni Vatroslava Lisinskog
Dirljiv trenutak na koncertu Nine Badrić, malena obožavateljica ukrala je show!
Shia LaBeouf uhićen nakon tučnjave
Novi problemi sa zakonom zvijezde hit-filma, uhićen je nakon incidenta
Bianca Balti u novoj objavi na Instagramu osvrnula se na svoju životnu priču
Nove igre, nove taktike i borba za preživljavanje! Survivor se vraća
Vraća se Survivor: Nove igre, nove taktike i borba za preživljavanje!
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Goran Višnjić upozorio na ekološku katastrofu u Sisačko-moslavačkoj županiji
Goran Višnjić pozvao na prosvjed: "Zašto bismo mi to dopustili kod nas?''
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ella Dvornik javila se s Malte u halterima
Ella Dvornik u halterima se javila s daleke destinacije koja za nju ima posebno značenje
Domaće zvijezde otkrile što misle o zabrani ulaska u klubove za starije od 40. godina
Poznati Hrvati otkrili su nam tko je nekoć bio najveći šarmer u Saloonu i kakvi su bili izlasci
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću 9
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Tko su pobjednice Dore 2026.? Ženska vokalna skupina LELEK odnijela pobjedu i ide na Eurosong u Beč! 4
Tko su Lelek, pobjednice Dore 2026. koje idu u Beč na Eurosong?
Maja Šuput i Šime Elez na 56. rođendanu ''Discotheque Saloon'' 4
Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
Marko Bošnjak nastupio u finalu Dore 2026. 3
Marko Bošnjak vratio se na Doru i u finalu izveo eurovizijski hit bradate žene koju svi pamte!
VIDEO Isplivala nova snimka! Dabro rasteže harmoniku, slavi se Pavelić kao vođa svih Hrvata
VIDEO Imamo prvu Dabrinu reakciju nakon objave nove snimke!
Dvoje poginulih u užasnoj nesreći, među njima i djevojčica (3): Potonuo turistički brod, traga se za nestalima
Strašna tragedija na poznatoj turističkoj atrakciji: Ima mrtvih, poginula djevojčica (3), sedam osoba nestalo
Potres u Bosni i Hercegovini
Potres u BiH! Osjetio se i u Hrvatskoj: "Treslo je jako i dugo"
Zašto nikad ne biste trebali izlijevati kipuću vodu u kuhinjski sudoper?
Zašto nikad ne biste trebali izlijevati kipuću vodu u kuhinjski sudoper?
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Prijeti nam nova pandemija? Znanstvenici upozoravaju na dva virusa koja prelaze sa životinja na ljude!
Prijeti nam nova pandemija? Znanstvenici upozoravaju na dva virusa koja prelaze sa životinja na ljude!
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Početak kraja za vozače kamiona? Aurora pokazala zašto čovjek ne može konkurirati tehnologiji
Početak kraja za vozače kamiona? Aurora pokazala zašto čovjek ne može konkurirati tehnologiji
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Službeno priopćenje HT-a nakon izjava Joška Jeličića: "Ograđujemo se od takvih izjava"
HT reagirao nakon izjava Joška Jeličića: "U potpunosti se ograđujemo od takvih istupa..."
Ljutić u slalomu ide na sve ili ništa: "Ostavit ću sve na stazi, idem po medalju"
Ljutić u slalomu ide na sve ili ništa: "Ostavit ću sve na stazi, idem po medalju"
Nizozemska klizačica mogla bi zaraditi milijun dolara zbog ovog dekoltea
Nizozemska klizačica mogla bi zaraditi milijun dolara zbog ovog dekoltea
Tajne prošlosti: Tko je kriv ako ne ona?
Tajne prošlosti: Tko je kriv ako ne ona?
Kumovi: Igor Kovač pridružuje se "Kumovima"
Igor Kovač pridružuje se "Kumovima"
Kumovi: Ima li kraja njegovoj dobroti?
Kumovi: Ima li kraja njegovoj dobroti?
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Tjedni jelovnik fina jela na žlicu od 16.2. do 22.2. 2026.
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna – tako su ukusna, a pripremaju se bez puno filozofiranja
Savršen "začin" za brokulu
Čudesni sastojak koji poboljšava okus bilo kojeg jela, pa čak i kuhane brokule
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Od "jednoroga" do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima
Od "jednoroga" do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Hrvatska, Slovenija, Srbija, BiH: 10 najljepših montažnih kuća
Montažne kuće sve su popularnije: Pronašle smo 10 najljepših kuća za život
Imena za djevojčice koja znače snaga
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
Kuća čije je uređenje pojam bezvremenske elegancije i dobrog stila
Pogledajte kuću u kojoj je svaki detalj pažljivo biran – vrt će vas posebno oduševiti
