Miro Bulj podijelio rijetku fotografiju supruge, za to je imao poseban razlog!

Sinjski gradonačelnik je poseban dan obilježio dirljivim riječima na društvenim mrežama i fotografijom supruge koju rijetko imamo priliku vidjeti.

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj na društvenim se mrežama pohvalio posebnim razlogom za slavlje. Naime, on i njegova supruga Jelena obilježavaju 30. godišnjicu braka.

Tim je povodom Bulj podijelio emotivnu poruku kojom je javno zahvalio supruzi na svemu što su zajedno prošli tijekom tri desetljeća zajedničkog života.

Miro Bulj Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Danas nam je 30 godina braka. Draga moja Jelena, hvala ti za ljubav, za podršku i za obitelj. Hvala što me trpiš sve ove godine, znam, nije ti lako'', napisao je uz pjesmu Olivera Dragojevića ''Vjeruj u ljubav''.

Uz dirljive riječi objavio je i njezinu rijetku fotografiju, što je odmah privuklo pažnju.

Jelena Bulj - 3 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Samozatajnu Jelenu u javnosti smo rijetko viđali, ali zbog važnog događanja nedavno je napravila iznimku. Više pročitajte OVDJE.

Par zajedno ima tri sina, a više o tome pisali smo OVDJE.

