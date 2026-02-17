Otuđeni Beckhamov sin povukao ovaj potez nakon javne opomene najboljeg prijatelja njegova oca

Brooklyn Beckham prestao je pratiti Gordona Ramsayja nakon što mu je chef poručio da "zapamti odakle dolazi", istaknuvši da je samo pitanje vremena kada će shvatiti što mu roditelji znače.

Brooklyn Beckham prestao je pratiti najboljeg prijatelja svog oca, Gordona Ramsayja, na Instagramu nakon što je slavni chef poručio da bi trebao zapamtiti odakle dolazi.

Televizijska zvijezda u petak je u intervjuu uputila upozorenje 26-godišnjem Brooklynu, no naglasio je da su njih dvojica u dobrim odnosima.

Ramsay (59) smatra da je Brooklynova "zaslijepljenost" suprugom Nicolom Peltz razlog zbog kojeg je prekinuo veze s roditeljima Victorijom (51) i Davidom (50).

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Profimedia

Brooklyn je nakon toga prestao pratiti chefa, ali ga nije blokirao. Prijatelji obitelji Ramsay navodno vjeruju da su Brooklyn i Nicola ljutiti jer je Gordon javno govorio o obiteljskom sukobu na način koji ih prikazuje u negativnom svjetlu.

Pogledaji ovo Celebrity U koga se to ove godine maskirao Majin Bloom? Ukrao show u maškarama!

Jedan obiteljski prijatelj rekao je: "Brooklyn i Nicola očito ne žele nikakvu kritiku. Jednostavno ne žele čuti ništa negativno o sebi. Mrze da se o njima govori ako to nije hvalospjev. Možda im se ne sviđa istina."

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Afp

Ramsay je izjavio da je samo pitanje vremena kada će Brooklyn shvatiti što mu roditelji znače.

"Očajnički želi krenuti svojim putem i to poštujem. To je jako dobra stvar. Ali zapamti odakle dolaziš", rekao je za The Sun.

Gordon Ramsey (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

"iskreno, jednog dana više nećeš imati mamu i tatu i to moraš razumjeti. Tad će ti se upaliti lampica. Brooklyn i ja smo se malo dopisivali, naš odnos je čvrst. Volim ga, ima nevjerojatno srce. Ali teško je, zar ne, kad si zaslijepljen? Ljubav je slijepa. Lako je sjesti na taj vlak i ponijeti se emocijama. Ali vratit će se to.", dodao je.

Slavni kuhar, čiji je sin Jack bio Brooklynov najbliži prijatelj iz djetinjstva, pohvalio je i Victoriju i Davida kao roditelje.

"Iz prve ruke sam vidio koliko su dobri roditelji. David je kao otac nevjerojatan. Uložili su toliko energije u svoju djecu i znam koliko su puta izvukli Brooklyna iz s***. Mislim da je samo pitanje vremena kada će Brooklyn dobro pogledati sebe i shvatiti što mu roditelji znače."

Gordon Ramsey (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Ramsay je također odbacio Brooklynove optužbe da je njegova majka Victoria "preuzela" prvi ples s Nicolom na njihovu vjenčanju u travnju 2022. i plesala neprimjereno s njim.

Pogledaji ovo Celebrity Veliko iznenađenje: Alka Vuica postat će baka, sin Arian čeka prvo dijete!

"Bili smo tamo na vjenčanju. Nije bilo ničeg sablažnjivog. Nije bilo ničeg neprimjerenog. Svi su se samo zabavljali i plesali."

Brooklyn je na Valentinovo javno iskazao ljubav supruzi te poslao svojevrsnu poruku usred obiteljske drame.

David i Brooklyn Beckham - 2 Foto: Afp

"Sretno Valentinovo, dušo. Ja sam najsretnija osoba na svijetu jer te svake godine mogu zvati svojom Valentinom. Volim te više nego što znaš i zauvijek ću te štititi i voljeti."

Nicola mu je uzvratila riječima: "Volim te više svakim danom!! Tako sam sretna što te mogu zvati svojim zauvijek Valentinom. Ti si najljepša osoba i volim dijeliti život s tobom."

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Profimedia

Galerija 8 8 8 8 8

Obiteljski jaz sve dublji? Raskošna proslava Beckhamovih završila sa suzama

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Znate li koja? Jedna rečenica obilježila mu je karijeru i ušla u filmsku legendu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Crni badić i figura od milijun dolara! Očaravajući prizori s plaže vječne ljepotice oduzimaju dah

Pogledaji ovo Celebrity Goran Višnjić pozvao na prosvjed: "Zašto bismo mi to dopustili kod nas?''